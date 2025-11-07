Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Guaguas quiere consolidarse en la Superliga, ahora frente al Benidorm. C7

El CV Guaguas busca prolongar su racha ante un recién ascendido

Voleibol ·

Tras la victoria frente al Olympiakos, los de Camarero regresan a la Superliga con el objetivo de mantener su pleno de triunfos, este sábado a las 16.00 horas, contra Benidorm

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

Después de su brillante triunfo europeo en la pista del Olympiakos (1-3), el CV Guaguas vuelve a centrarse en la Superliga con el objetivo de mantener su impecable trayectoria. El conjunto de Sergio Miguel Camarero afronta este sábado, a las 16.00 horas, un nuevo compromiso ante el Benidorm, recién ascendido a la máxima categoría.

El Guaguas llega lanzado y con un pleno de victorias en este inicio de curso, tanto en la competición doméstica como en el Viejo Continente. El bloque amarillo ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a los diferentes escenarios y rivales, señas de identidad del proyecto que dirige el técnico grancanario.

Osmany Juantorena ha asumido el rol de líder dentro y fuera de la pista. Su experiencia, calidad y carácter competitivo se han convertido en el motor de un equipo. Ante el Benidorm, el Guaguas buscará mantener su dinámica ganadora y seguir afinando su puntería antes de la vuelta europea del próximo miércoles en el Gran Canaria Arena.

