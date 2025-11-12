El CV Guaguas borra al Olympiacos y pide otra ronda de Champions (3-0)

El conjunto amarillo tuvo que emplearse a fondo para doblegar al Olympiacos en el Arena, pero logró sellar su pase a la última eliminatoria previa de la Champions, donde ya espera el Levski de Sofía (ida en casa)

La plantilla, cuerpo técnico y directiva del Guaguas celebró el triunfo por todo lo alto en el Arena.

El CV Guaguas sigue soñando con Europa. Los grancanarios firmaron una sólida victoria (3-0) ante el Olympiacos en un Gran Canaria Arena que vivió otra noche mágica. El equipo de Sergio Camarero fue superior en los momentos clave y se ganó, por mérito propio, el billete para la última ronda previa de la Champions League, donde se enfrentará al Levski de Sofía, el próximo miércoles a las 19.00 horas en el Arena.

El encuentro comenzó con un vendaval amarillo. Tres saques directos de Helder Spencer abrieron brecha y el Guaguas se lanzó a por el primer set con un ritmo arrollador (11-5). Walla Souza, Nico Bruno y un soberbio trabajo en bloqueo marcaron diferencias, mientras Io de Amo dirigía con temple y precisión. El parcial terminó con un rotundo 25-10, reflejo del dominio local y de una afición encendida.

El segundo set mostró una cara muy distinta. Olympiacos, herido en su orgullo, elevó el nivel y encontró en Perrin y Atanasijevic sus mejores armas ofensivas. Los griegos ajustaron el saque y complicaron la recepción amarilla, llegando a colocarse tres arriba (7-10).

Sin embargo, el Guaguas volvió a demostrar carácter: Unai Larrañaga sostuvo la defensa, Juantorena aportó veteranía en los momentos calientes y el equipo remontó hasta el empate (11-11). El tramo final fue un intercambio de golpes espectacular que terminó cayendo del lado canario con un ajustado 25-23, impulsado por el empuje de la afición.

Ya con el pase prácticamente en la mano, Camarero aprovechó el tercer set para mover el banquillo. Entraron Ezequiel, Colito, Dimitrov, Rousseaux y Pascal, que respondieron con solidez y hambre de minutos. Olympiakos también dio descanso a varios titulares, pero el Guaguas mantuvo el control. Un ace de Colito cerró el encuentro con el 25-21 final, certificando el pase a la siguiente ronda europea.

Tras el triunfo, Sergio Camarero se mostró «muy contento» con el rendimiento del equipo y con la actitud mostrada en cada punto. «Sabíamos del potencial de los griegos, pero nuestros jugadores compitieron con cabeza, carácter y un gran nivel de concentración«, afirmó el técnico, que insiste en ir »partido a partido« y no mirar más allá del próximo desafío ante Pamesa Teruel, este sábado a domicilio.

«El grupo está fuerte, unido y con hambre de seguir creciendo», añadió el entrenador. «Ahora toca descansar y centrarnos en el Levski de Sofía, pero sin perder el foco en la Superliga. La temporada es larga y queremos llegar en el mejor momento posible a todo lo que venga».

FICHA TÉCNICA:

CV Guaguas: Nico Bruno (8 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (5), Osmany Juantorena (3), Walla Souza (14), Io De Amo (-), Unai (líbero), Almansa (-), Augusto Colito (3), Jean Pascal (2), Tomas Rousseaux (6), Elio Montesdeoca (2), Martín Ramos (6) y Dobromir Dimitrov (3).

Olympiacos: Christian Fromm (4 puntos), Pitakiudis (3), Mateo Hasballa (-), Gordon Perrin (4), Konstantinos Kapetanidis (-), Nikos Zoupani (9), Aleksandar Atanasijevic (5), Anestis Dalakouras (1), Aleksandar Nedeljkovic (10), Mitar Tzourits (4) y Dimosthenis (3).

Parciales: 25-10, 25-23 y 25-21.

Árbitros: Wojciech Maroszek (Polonia) y Kenneth Aro (Finlandia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de la segunda ronda de acceso a la Liga de Campeones CEV 2025-2026 disputado en el Gran Canaria Arena ante unos 500 espectadores aproximadamente.