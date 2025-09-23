La Grand Pink Run celebrará su edición más especial con la ilusión de congregar a más de 3.000 personas

La prueba se celebrará el domingo, 28 de septiembre, en la playa de Las Canteras

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 21:08 Comenta Compartir

La carrera-caminata más esperada de Canarias se prepara para celebrar su edición más especial. La Grand Pink Run «Camina contra el cáncer de mama», organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, soplará las velas de su décimo cumpleaños con el propósito de superar la cifra de tres mil corredores de la pasada edición.

El próximo domingo, 28 de septiembre, la playa de Las Canteras se vestirá de rosa para inundar de solidaridad y esperanza la vida de tantas personas que luchan contra la enfermedad. La marea solidaria partirá, a las 09:30 horas, desde La zona de La Puntilla y recorrerá la avenida hasta su destino final en el auditorio Alfredo Kraus.

El trayecto, de cuatro kilómetros, se verá amenizado por la actuación de una rondalla, y de la Agrupación Folclórica y la Parranda del Real Club Victoria, una de las principales entidades colaboradoras. Durante el trazado, y en la línea de meta, se habilitarán puntos de avituallamiento para los participantes en la actividad solidaria.

A la conclusión de la actividad se llevarán a cabo, en la terraza del CC Las Arenas, diferentes actividades lúdicas, como la clase de zumba del Maestro Yoao, actuación musical de Dacyl Suárez, la música del DJ Ulises Acosta y diversas sorpresas que se irán desvelando a lo largo de la festiva jornada.

La importancia de la prevención

El objetivo es concienciar a la sociedad canaria de la importancia de participar en un evento solidario y deportivo que contribuye notablemente a combatir la enfermedad y conseguir un futuro mejor para quienes la padecen.

Al mismo tiempo, se pretende que sirva de aliciente para reafirmar la vital importancia de hacer ejercicio y promover hábitos de vida saludables, como medios de prevención del cáncer de mama y ginecológico.

La presidenta de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, Marisa Herrera, reconoció estar «muy ilusionada con una actividad que, como siempre, tiene como finalidad sensibilizar de la importancia de la lucha contra el cáncer de mama y prevenirlo gracias al deporte. Para eso es fundamental caminar, como mínimo, veinte minutos al día», destacó.

La inscripción tiene un precio simbólico de 12 euros e incluirá la camiseta técnica del evento, la bolsa del corredor y obsequioso de los patrocinadores. Están a tiempo de inscribirse on line en www.tureservaonline.es y el mismo domingo por la mañana en los puntos habilitados al efecto por la organización en La Puntilla, a partir de las 08:30 horas.

El representante del Cabildo de Gran Canaria, Víctor Navarro, se refirió a la necesidad de unir el deporte y la prevención de la enfermedad, «a través de una carrera que va a dejar en la avenida una imagen incomparable de la marea rosa visibilizando la trascendencia de prevenir el cáncer de mama», señaló.

Asimismo, el director gerente de Hospitales Universitarios San Roque, Javier Otero, se mostró «orgulloso de apoyar una causa tan noble. Teníamos que estar sí o sí, como hechos hecho siempre, con una asociación que, de la nada, crea una carrera tan necesaria que vale para recordar que todavía hay mucha gente que, desgraciadamente, sufre esta enfermedad».

Las personas beneficiarias serán las afectadas de cáncer de mama y/o ginecológico de cualquiera de las Islas o ciudades de España y los familiares de los pacientes con la finalidad de tomar una mayor conciencia de lo que significa esta problemática.

El director de marketing de Ybarra, Agustín Arocha, resaltó «el espectáculo impresionante que supone participar en una carrera que tiñe de rosa la capital. Ver tanta gente de rosado es una manera de hacer visible la lucha contra el cáncer de mama y el ginecológico».

Por último, el presidente del Real Club Victoria, Juan Jesús Machín, expresó su alegría por una iniciativa que ha calado hondo en la sociedad canaria: «Es un gran motivo de felicidad contemplar el mar rosa en nuestra playa más emblemática por una causa tan importante. Por nuestra parte, intentaremos alegrar la caminata con música y todo el apoyo que necesite la asociación».

La IX Gran Canaria Grand Pink Run está organizado por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecología (ACCM), promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, y cuenta con la indispensable colaboración de marcas privadas como la Fundación de la UD Las Palmas, Grupo Ybarra, Hospitales Universitarios San Roque, Aguas de Teror, RIU Hotels, ICMA, Universidad Fernando Pessoa Canarias, CC Las Arenas, CC El Muelle, Tirma, colegio oficial de Gestores y Administrativos de Las Palmas, Supermercado y Pharma Welcome, BodyBoard Canarias, Akro, Sabina y FundGrube.