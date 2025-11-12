Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas
Roberto Pérez, preparado para devolver un golpe y plantarse en octavos de final. C7

El grancanario Roberto Pérez se cuela en los octavos de final del I ITF M15

Tenis ·

Se impuso a Joaquín Bianchi por 1-6, 6-1 y 6-2 y protagoniza una remontada antológica | Ahora quiere un sitio en los cuartos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

El tenis canario sigue dando mucho que hablar en el ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria con la clasificación para los octavos de final de Roberto Pérez Socas, quien superó al argentino Joaquin Bianchi en tres emocionantes mangas (1-6; 6-1 y 6-2) tras protagonizar una increíble remontada.

El jugador grancanario está describiendo un torneo espectacular dejando en la cuneta a todo el que se cruza en su camino y buscará mañana su pase a los cuartos de final del prestigioso evento, valedero para el ranking WTA y que reparte 15 mil dólares en premios.

Por su parte, Noah López no pudo dar la gran sorpresa ante el favorito número 1 para conquistar el torneo, el italiano Federico Bondioli. El tenista lanzaroteño completó un gran partido, pero perdió en dos intensas y reñidas mangas (7-5 y 6-3).

De las cuatro raquetas canarias que empezaron a jugar el cuadro final, solo Roberto Pérez se mantiene en pie en un Gran Canaria Tennis and Pádel Center que está dusfrutando del talento de algunos de las mejores jugadores del mundo.

Además de la victoria de Bondioli y Pérez Socas, se clasificaron para octavos de final los españoles Imanol López (4) y Esteban Talavera, los italianos Andrea Fiorentini (6), Gabriele Bosio y Maximiliam Figl, el esloveno Luka Talan Lopatic, el búlgaro Leonid Sheyngesikht y el suizo Patrick Schoen.

El ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria avanza imparable hacia la gran final del domingo, 16 de noviembre, con la participación de cien tenistas de todas las partes del mundo y con el objetivo de brindar al tenis canario la oportunidad de codearse con jugadores de todos los niveles y rincones del planeta y vivir una experiencia única en el mundo de la raqueta.

«La victoria de Roberto Pérez supone un soplo de aire fresco en una competición que está ofreciendo muy buen tenis, partidos equlibrados y mucha expectación en las gradas. Su triunfo es un motivo de alegría que nos permite seguir disfrutando del tenis canario en octavos y con el sueño de poder, incluso, avanzar en un evento en el que todo puede pasar», señaló Susan Sananes, directora del torneo.

El I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria está organizado por el CD Costa Arenas con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de tenis y de las marcas privadas Hidramar Group, Aguas de Teror, MotorArisa y Wilson.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  3. 3 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  5. 5 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  6. 6 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  7. 7 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  8. 8 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  9. 9 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sentencia la histórica panadería de Triana: tendrá que cerrar
  10. 10 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El grancanario Roberto Pérez se cuela en los octavos de final del I ITF M15

El grancanario Roberto Pérez se cuela en los octavos de final del I ITF M15