El grancanario Carlos Suneson, brillante campeón de España Senior de golf El golfista isleño brilló en el campo segoviano de La Faisanera, imponiéndose a todos sus rivales y logrando el título tras un emocionante play-off

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 15:48

Se esperaba emoción en la resolución del Campeonato de España Senior y hubo bastante, apoyada en un viento que hizo acto de presencia en los hoyos finales del torneo, añadiendo un poco más de picante a la tensión del juego. Y la lluvia, que bendijo el play-off, terminó por poclamar triunfador al grancanario Carlos Suneson.

El isleño partía como líder en la vuelta final del Campeonato de España de Profesionales Senior en el recorrido segoviano de La Faisanera, pero tenía detrás a cualificados rivales en un escaso margen. Y esa corta diferencia se mantuvo a lo largo de la última jornada. Si bien no dejó el primer puesto en ningún momento, el golfista canario tuvo que compartirlo tras su bogey en el 15, coincidentes con dos birdies casi consecutivos de Miguel Ángel Martín en el mismo hoyo 15 y en el 17.

Play-off, por tanto. El primero que se juega en esta categoría, con dos jugadores que ya han batallado en otros torneos con estos hoyos extra. Miguel Ángel Martín tuvo un desempate de seis hoyos en Marruecos, con saldo a favor, y Suneson también recordaba un saldo positivo de dos victorias y una derrota en el Challenge Tour europeo.

Preciso en el momento clave

El desempate se disputó en el 18 y esta vez Suneson estuvo más certero: un híbrido larguísimo, un hierro 9, chip y un putt para cerrar un birdie que le proporcionaba su segunda victoria en esta prueba, tras la conseguida en 2020.

Tras su victoria, Carlos Suneson mostró su satisfacción «por ganar por segundo año el Campeonato Nacional, porque me siento muy español». Tuvo palabras de aliento para Miguel Ángel Martín, «que es muy amigo mío y es una pena que en estos casos tenga que ganar uno». Para certificar su comentario, salieron juntos de La Faisanera para Madrid, a casa de Miguel Ángel.

El golfista onubense salió a la final a un golpe de Suneson, y con una vuelta formidable de 66 golpes (cinco birdies y ningún error) puso enorme resistencia hasta acabar compartiendo el mejor resultado del torneo, 202 golpes, aunque no pudiera compartir el trofeo. Santiago Luna, invitado a la fiesta por la victoria, comenzó con un bogey en el 1 que le retrasó un tanto, si bien sus tres birdies posteriores le tuvieron cerca pero sin poder dar alcance a los dos grandes protagonistas de una final muy emocionante.

A la postre compartió el cuarto puesto con el gallego Luis Manuel Portela, de Hércules Golf, quien se marcha bien rodado para la cita del PGA Tour de España en Panorámica. Portela entregó sus tres tarjetas bajo par como gran presentación.

En tercera posición finalizó Rafael Benítez, que se mantuvo todo el torneo en los lugares punteros y en la final, en la que le separaban dos golpes del líder, le faltaron un par de birdies para igualar en cabeza. No hizo ninguno, ni tampoco bogeys, y su 67 del día lo firmó con dos hoyos espectaculares: el 4, un par 3 donde la picó a una cuarta del hoyo y pensó que se había salido de green, cuando en realidad se había escondido dentro para hacer el único hoyo en uno del torneo. El otro hoyo sobresaliente fue el 15, donde se acercó al máximo a la cabeza con un eagle.

Catorce jugadores acabaron bajo par en La Faisanera, con buenas vueltas finales de Javier San Félix, José Manuel Carriles y Diego Morito, todos ellos con 3 bajo par, además de las que firmaron los tres que acabaron peleando por el triunfo, Suneson, Martín y Benítez.