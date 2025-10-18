Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Suneson se proclamó campeón de España senior en Segovia. RFEG

El grancanario Carlos Suneson, brillante campeón de España Senior de golf

El golfista isleño brilló en el campo segoviano de La Faisanera, imponiéndose a todos sus rivales y logrando el título tras un emocionante play-off

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:48

Comenta

Se esperaba emoción en la resolución del Campeonato de España Senior y hubo bastante, apoyada en un viento que hizo acto de presencia en los hoyos finales del torneo, añadiendo un poco más de picante a la tensión del juego. Y la lluvia, que bendijo el play-off, terminó por poclamar triunfador al grancanario Carlos Suneson.

El isleño partía como líder en la vuelta final del Campeonato de España de Profesionales Senior en el recorrido segoviano de La Faisanera, pero tenía detrás a cualificados rivales en un escaso margen. Y esa corta diferencia se mantuvo a lo largo de la última jornada. Si bien no dejó el primer puesto en ningún momento, el golfista canario tuvo que compartirlo tras su bogey en el 15, coincidentes con dos birdies casi consecutivos de Miguel Ángel Martín en el mismo hoyo 15 y en el 17.

Play-off, por tanto. El primero que se juega en esta categoría, con dos jugadores que ya han batallado en otros torneos con estos hoyos extra. Miguel Ángel Martín tuvo un desempate de seis hoyos en Marruecos, con saldo a favor, y Suneson también recordaba un saldo positivo de dos victorias y una derrota en el Challenge Tour europeo.

RFEG

Preciso en el momento clave

El desempate se disputó en el 18 y esta vez Suneson estuvo más certero: un híbrido larguísimo, un hierro 9, chip y un putt para cerrar un birdie que le proporcionaba su segunda victoria en esta prueba, tras la conseguida en 2020.

Tras su victoria, Carlos Suneson mostró su satisfacción «por ganar por segundo año el Campeonato Nacional, porque me siento muy español». Tuvo palabras de aliento para Miguel Ángel Martín, «que es muy amigo mío y es una pena que en estos casos tenga que ganar uno». Para certificar su comentario, salieron juntos de La Faisanera para Madrid, a casa de Miguel Ángel.

El golfista onubense salió a la final a un golpe de Suneson, y con una vuelta formidable de 66 golpes (cinco birdies y ningún error) puso enorme resistencia hasta acabar compartiendo el mejor resultado del torneo, 202 golpes, aunque no pudiera compartir el trofeo. Santiago Luna, invitado a la fiesta por la victoria, comenzó con un bogey en el 1 que le retrasó un tanto, si bien sus tres birdies posteriores le tuvieron cerca pero sin poder dar alcance a los dos grandes protagonistas de una final muy emocionante.

C7
Imagen principal - El grancanario Carlos Suneson, brillante campeón de España Senior de golf
Imagen secundaria 1 - El grancanario Carlos Suneson, brillante campeón de España Senior de golf
Imagen secundaria 2 - El grancanario Carlos Suneson, brillante campeón de España Senior de golf

A la postre compartió el cuarto puesto con el gallego Luis Manuel Portela, de Hércules Golf, quien se marcha bien rodado para la cita del PGA Tour de España en Panorámica. Portela entregó sus tres tarjetas bajo par como gran presentación.

En tercera posición finalizó Rafael Benítez, que se mantuvo todo el torneo en los lugares punteros y en la final, en la que le separaban dos golpes del líder, le faltaron un par de birdies para igualar en cabeza. No hizo ninguno, ni tampoco bogeys, y su 67 del día lo firmó con dos hoyos espectaculares: el 4, un par 3 donde la picó a una cuarta del hoyo y pensó que se había salido de green, cuando en realidad se había escondido dentro para hacer el único hoyo en uno del torneo. El otro hoyo sobresaliente fue el 15, donde se acercó al máximo a la cabeza con un eagle.

Catorce jugadores acabaron bajo par en La Faisanera, con buenas vueltas finales de Javier San Félix, José Manuel Carriles y Diego Morito, todos ellos con 3 bajo par, además de las que firmaron los tres que acabaron peleando por el triunfo, Suneson, Martín y Benítez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  2. 2 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas
  3. 3 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  4. 4 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  6. 6 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  7. 7 Primero Canarias comienza a escribir su propia historia nacionalista: «El futuro es nuestro»
  8. 8 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  9. 9 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  10. 10 Yori, un pedacito de Corea en Las Canteras

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El grancanario Carlos Suneson, brillante campeón de España Senior de golf

El grancanario Carlos Suneson, brillante campeón de España Senior de golf