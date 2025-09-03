El grancanario Carlos Gimeno, listo para luchar por el título en la penúltima parada de Red Bull Cliff Diving 2025 en Mostar

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

La acción de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving 2025 regresa a Europa con la tercera y penúltima parada de la temporada, que tendrá lugar este fin de semana en Mostar, Bosnia y Herzegovina. Los días 5 y 6 de septiembre, el icónico puente Stari Most se convertirá en la plataforma desde la que saltarán los mejores clavadistas del planeta desde alturas de hasta 27 metros, en un fin de semana que podría definir el rumbo hacia el Trofeo Rey Kahekili. Entre los competidores, destaca el grancanario Carlos Gimeno, que llega en segunda posición de la clasificación general tras su victoria en Polignano a Mare (Italia) el pasado mes de julio.

Con la temporada acercándose a su desenlace, cada salto en Mostar será decisivo. Los atletas competirán no solo por la victoria en esta emblemática parada, sino también por consolidar su posición en la clasificación general antes de la última prueba, que se disputará el 19 y 20 de septiembre en Boston (EEUU).

Carlos Gimeno buscará mantener su impulso y consolidarse como aspirante al título, repitiendo hazaña en el mismo escenario que lo vio coronarse con su primera victoria en septiembre de 2023. Para ello, deberá enfrentarse a rivales de la talla del francés Gary Hunt y el rumano Constantin Popovici, que también saben lo que es subirse al podio en Mostar, 3 y 2 veces respectivamente.

En la categoría femenina, la australiana Rhiannan Iffland podría asegurarse en Bosnia y Herzegovina el trofeo de las Series Mundiales de este año, consiguiendo así su noveno título de Red Bull Cliff Diving. Además, se sumará a esta parada la colombiana Isabel Pérez, que debutará como wildcard.

Esta será la novena ocasión en la que la ciudad bosnia acoja una parada de las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving, consolidándose como una de las sedes más emblemáticas del recorrido. Con miles de espectadores congregados a lo largo del río Neretva, el histórico puente otomano de Mostar se convierte en un escenario único que combina deporte, tradición e historia. La ciudad cuenta, además, con una comunidad local muy activa y, desde 2022, con una plataforma de entrenamiento permanente que refuerza su papel dentro del circuito internacional.