La grancanaria Daniella Santana luchará por el título mundial de jiu-jitsu en Serbia

Daniella Santana posa con las medallas obtenidas en el primer torneo en el que participó en Brasil, donde sigue en su particular recta final de entrenamientos de cara al Mundial.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22

La grancanaria Daniella Santana continúa en Brasil con su intensa preparación para afrontar con garantías el Mundial de jiu-jitsu que se celebrará entre el 14 y 16 de octubre en Serbia. No en vano, la isleña lleva más de 70 días perfilando sus entrenamientos y puesta a punto en una de las denominadas mecas de esta disciplina -de hecho, hay una variante específica llamada jiu-jitsu brasileño-. Y lo hace en uno de los templos deportivos más prestigiosos del país.

A su juicio, «existen muchas posibilidades de subir al podio y me atrevería a decir que incluso de alcanzar el primer puesto. Llegué a Brasil hace dos meses y medio y no he parado de entrenar en uno de los gimnasios con mayor nivel a nivel mundial: la BJJ College de Melqui Galvão en Jundiaí».

Además, ha disputado tres campeonatos y ha obtenido seis medallas de oro. Además de eso, Daniella reconoce sentirse «muy bien, tanto física como mentalmente, para afrontar esta cita mundial, a la que acudiré respresentando a la selección española«.

A pesar de que resta menos de un mes para su celebración, Santana señaló que «actualmente no han salido las listas de los asistentes al campeonato por parte de otros países para saber los rivales que hay que tener en cuenta, pero yo, personalmente, no me enfoco en nadie y las veo a todas por igual. Son obstáculos que tengo que luchar para llegar a mi meta que es el primer puesto», añadió.

Un no parar desde los 13 años

Daniella se metió de lleno en esta disciplina tan llamativa a través de un pariente: «Mi tío llevaba toda la vida practicando este deporte junto con las artes marciales mixtas, y yo iba a verlo a sus competiciones. Un día, teniendo 13 años, me dijo que si quería ir a probar. Me compró mi primer kimono y desde ahí me enamoré de este mundillo», aseveró.

Y no ha sido algo sencillo, ni mucho menos, ya que, según ella, «con las competiciones me he puesto más durante este tiempo porque estaba terminando mi carrera de enfermería mientras tanto. Ahora es el momento de impulsar la carrera deportiva».

A corto plazo, y tras la cita en tierras balcánicas, los próximos objetivos de Daniella serán el Mundial de IBJJF sin kimono en Las Vegas -previsto en diciembre- y el Europeo de IBJJF de kimono en Lisboa, ya en el mes de enero. «A largo plazo, me gustaría poder crear mi academia y fomentar más este deporte sobretodo en mujeres y en los comienzos de los más pequeños», explicó.

Ella lo tiene claro: «Me encantaría viajar por el mundo para seguir aprendiendo de los mejores y poder transmitirlo a los que tengo cerca». Por ello, «el objetivo el próximo año es ganar los campeonatos más importantes anuales en cinturón marrón como lo son el Brasileiro y el Panamericano para los cuales volveré a Brasil para la preparación».