La grancanaria Alexandra Rinder reconquista el título mundial en el ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro de surf La canaria, nacida en 1998 en Las Palmas de Gran Canaria de padres austríaco y alemán, comenzó en la bodyboard a los nueve años y ya con 12 competía en circuitos profesionales | A los 16 sorprendió al mundo al convertirse en la campeona mundial femenina más joven de la historia, título que revalidó en 2015

CANARIAS7 Jacaraípe (Brasil) Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

Después de una década sin ceñirse la corona, la bodyboarder Alexandra Rinder ha reafirmado su dominio en el surf femenino al proclamarse campeona mundial en el ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025, última etapa del IBC Women's World Tour.

La canaria, nacida en 1998 en Las Palmas de Gran Canaria de padres austríaco y alemán, comenzó en la bodyboard a los nueve años y ya con 12 competía en circuitos profesionales. A los 16 sorprendió al mundo al convertirse en la campeona mundial femenina más joven de la historia, título que revalidó en 2015.

Durante la última década, Rinder se mantuvo en la élite internacional, siempre presente en podios, demostrando constancia y perfeccionando una combinación de potencia, fluidez y estrategia que ahora le ha permitido recuperar la corona mundial. En Jacaraípe, ante una multitud brasileña, la deportista ofreció una actuación decisiva que le otorgó el título del Women's World Tour 2025 y marcó su retorno histórico a lo más alto, diez años después de su última conquista.

Este triunfo adquiere un valor añadido para Canarias. La IBC (International Bodyboarding Corporation), organizadora del circuito mundial y con sede en las islas, consolida así el peso del archipiélago en la élite de este deporte. Además, con su victoria, Rinder se suma al actual campeón mundial masculino y al campeón mundial júnior, también canarios, confirmando un momento histórico para el bodyboard isleño.

Con este nuevo éxito, Rinder ingresa en el selecto grupo de campeonas mundiales múltiples y refuerza un legado marcado por el talento precoz, la perseverancia y la capacidad de mantenerse en la cima del bodyboarding internacional.