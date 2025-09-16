Agustín León diseccionó en las instalaciones de CANARIAS7 algunas claves del desarrollo actual del dominó en nuestras islas.

«Esta cajita la conocemos comúnmente como la máquina sencilla de hacer amigos», nos cuenta Agustín León, presidente de la Federación Canaria de Dominó en su visita a las instalaciones de CANARIAS7. Cabe recordar que esta disciplina goza del estatus de deporte solo en Murcia y Canarias. Y los retos continúan.

-A día de hoy, ¿cómo está el dominó en Canarias y que avances se han conseguido en estos últimos años?

-En primer lugar, se ha conseguido desmitificar lo que se consideraba que era un juego de bares, que servía casi de pretexto para fumar y beber para terminar considerándose un deporte. Eso fue a partir de los 90, y poco a poco, con el esfuerzo de algunos como Don Pedro Carballo, se empezó a reglamentar la modalidad por parejas, se fue prohibiendo tanto tabaco como el alcohol e incluso el ruido, consolidándose así como una práctica sana y muy buena para la memoria. Ya en 2007 el Gobierno de Canarias le otorgó la denominación de deporte con mayúsculas. En la actualidad goza de muy buena salud, tanto a nivel deportivo como social, tanto a nivel regional -especialmente en Tenerife, Gran Canaria y La Palma- como nacional.

-A la gente le sorprende la cantidad de equipos, ligas y divisiones que hay en la actualidad....

-A nivel de las islas, tenemos a Tenerife como la territorial con más fichas federativas, que en la actualidad contempla 50 equipos -hablamos de un equipo con al menos 14 o 16 jugadores-. Hace unos años llegaron a tener hasta 60. Con ello, poseen una categoría preferente, una primeras y dos segundas divisiones. En Gran Canaria tenemos una primera y una segunda, mientras que en La Palma tenían los mismo, pero tras el Covid se ha quedado solamente con una categoría.

-¿Crear interés entre los más jóvenes sigue siendo el reto pendiente?

-Hay que tener en cuenta que hablamos de jugadores de 30/35 años para arriba y que es raro ver a un joven de 18 o 20 participando en las competiciones. Sí, es la asignatura pendiente, aunque no solo en Canarias. Para ello estamos trabajando con las administraciones para crear futuras escuelas de dominó, para también implementarlo en los centros educativos como parte de la oferta extra-escolar, lo que sería un paso importante para generar el interés en las nuevas generaciones.

-A nivel federativo, ¿en qué proyectos están trabajando, además del proyecto de las escuelas?

-En este 2025 hemos conseguido inscribir la gestora de la Federación Canaria, formada por la Regional, los presidentes de las federaciones de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, así como algunos delegados de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Como ya comenté, el objetivo más inmediato sería el de crear las citadas escuelas de dominó. Para eso ya hemos aprobado en la Asamblea celebrada en el Real Club Victoria un reglamento de monitores y de competición. Pero además, y a decir verdad, el sueño que albergan los directivos en estos momentos es conseguir crear la liga autonómica.

-¿Y esa liga regional la ve factible que se materialice?

-No le voy a negar que, ahora mismo, es difícil. Primero, hay que contemplar el capítulo de los desplazamientos, si bien otros deportes como la Lucha Canaria lo tienen contemplado. Sí puedo decir que ya en la última reunión con el viceconsejero regional de la Actividad Física y el Deporte, Ángel Sabroso, ya nos garantizó la semana pasada que los desplazamientos de los jugadores de dominó estarían cubiertos. En todo momento hemos agradecido tanto a la DGD como a la Viceconsejería, a los cabildos y sus funcionarios por el apoyo a nuestro deporte.

-Entonces, a nivel 'interinsular', que competiciones existen en la actualidad?

-Hay una serie de eventos, aunque el más destacado en estos momentos sería, desde el ámbito regional, el Campeonato de Canarias por equipos, el cual participan 24 equipos. Hay que tener en cuenta que, como dije, cada equipo está formado por unos 14 o 16 jugadores...

-El pasado 2022 se acogió el Campeonato de España en Las Palmas de Gran Canaria. Entiendo que a nivel nacional, Canarias sigue estando en una posición privilegiada con respecto a otras regiones...

-Se puede decir que estamos ahí. Podríamos destacar también a Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana, donde hay una estructura sólida. Nuestras aspiraciones son muchas y ojalá las consigamos, pero estoy completamente seguro de que sería muy difícil conseguirlo sin el apoyo tanto de las instituciones como de la sociedad y de los medios de comunicación. Todos ellos nos da fuerza para seguir creciendo.

