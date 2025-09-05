Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de algunos de los participantes, con la presencia del presidente de la FIFLP, Juan José Arencibia, y del Director Técnico de la Selección de Fútbol de la Federación Interinsular, José Ojeda. FIFLP

Gran éxito del encuentro 'Hoy me llevas tú' de la Fundación Canaria de la FIFLP

El evento, que forma parte del proyecto 'Fútbol Caminando', contó el campo de fútbol del Parque Atlántico con una amplia participación de abuelos/as y nietos/as con el fútbol como vínculo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:42

El evento 'Hoy me llevas tú', celebrado en la mañana de este viernes, día 5 de septiembre, en las instalaciones del Parque Atlántico, fue un éxito de participación con la presencia de casi una treintena de abuelos/a que fueron acompañados de sus nietos/as y disfrutaron de una jornada llena de actividades y diversión, dirigidos por los entrenadores de la Selección de Fútbol de la Federación Interinsular bajo la dirección de su Director Técnico, José Ojeda.

Los participantes pudieron comprobar todos los beneficios del programa de «Fútbol Caminando», una modalidad de fútbol adaptado para personas de avanzada edad o con condiciones físicas que le impidan realizar ejercicio intenso. De esta manera, la Fundación de la FIFLP promueve el bienestar físico y emocional a través de la práctica física-deportiva.

El encuentro contó con la colaboración del C.F. Barrio Atlántico, representado por su presidente Gonzalo Moreno, y, además contó con la participación de personas beneficiarias de APROSU (Asociación de personas con discapacidad intelectual), que demostraron que la edad no es un límite para esta nueva modalidad deportiva. Los participantes fueron obsequiados además con productos de Libbys Canarias y un surtido de productos elaborado por Carmencita.

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, acudió a esta primera jornada de «Fútbol Caminando» mostrando su entusiasmo y satisfacción por el éxito de este encuentro de práctica deportiva inclusiva entre generaciones.

