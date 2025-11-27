El Gran Canaria Open de pickleball abre el telón con los dos primeros títulos Gabriel Satrústegui, en la categoría +50 Pro, y Jorge Delgado, en la +18 Talent individual masculina, lograron alzarse con el título en la primera jornada del certamen

La última parada de Pickle Pro tour 2025 ya ha echado a rodar. Un total de 101 jugadores de siete nacionalidades distintas luchan desde ayer por conseguir los ansiados títulos.

El Club de Tenis Conde Jackson acogió este jueves la primera jornada del Circuito Nacional de Pickleball de la RFET, que por primera vez en su historia se disputa fuera de la península. Un primer día de competición en el que se han disputado los cuadros de la modalidad individual. En la categoría Pro +18, ya conocemos a los 8 semifinalistas que lucharán mañana por un puesto en la gran final.

En este caso, Ignasi de Rueda se medirá a Alexander Serrano, mientras que Dennis Uspensky se verá las caras con Alberto Horcajuelo.

En la vertiente femenina, Sabrina Méndez se enfrentará con Alicia García, a la vez que María Pintor buscará el billete para la ronda final ante Raquel Amaro.

En cuanto a la categoría +50 Pro, Gabriel Satrústegui se ha convertido en el primer campeón del Gran Canaria Open 2025, coronándose en la final ante Juber Avilés.

Este jueves también se ha disputado la categoría +18 Talent Individual Masculina, dónde Jorge Delgado se ha alzado con la victoria por 13/21 21/14 y 22/21 ante José María Balmori. Tras la jornada de Individuales, hoy se disputa la modalidad de Dobles, tanto la categoría PRO (Masculinos, Femeninos y Mixtos) como la Talent (Masculinos, Femeninos y Mixtos).

Cabe destacar el Dobles Masculino, dónde hasta tres jugadores se están disputando el número uno del ranking: Ignasi de Rueda, Jesús García y David Illescas, por lo que la emoción está garantizada.

En el cuadro femenino, Sabrina Méndez y María Costantino parten como favoritas, mientras que en Dobles mixtos Ignasi de Rueda y Eleana Rodino llegan como la pareja con más puntos en el ranking. Eso sí, la igualdad en esta modalidad se antoja máxima.

Este sábado y el domingo, el torneo se trasladará a la pista central, situada en la Plaza del alcalde Fernando Ortiz Wiot, en el Paseo de Las Canteras. Un maravilloso e idílico enclave junto al mar, en el que los mejores jugadores de Pickle Pro Tour deleitarán al público, mientras luchan por conseguir los últimos puntos para el ranking de la temporada 2025.

Ambos días se podrá seguir la correspondiente retransmisión en directo, a través del canal oficial de Pickle Pro Tour en Youtube: https://www.youtube.com/@PickleProTour.

Esta prueba supone la guinda final a la primera temporada de Pickle Pro Tour, que ha estado cargada de partidos frenéticos, puntos imposibles y mucha emoción. Un total de seis pruebas que han dejado encuentros memorables, celebraciones llenas de sentimiento y momentos únicos.

