El Gran Canaria Historic Rallye contará con 111 equipos en esta nueva edición

Con dicha cifra, será la nómina de participantes más numerosa en sus 12 años de historia, en una cita que arranca este fin de semana

La ronda organizada de manera conjunta por el Club Deportivo Vecindauto Sport y la Escudería Aterura y que se celebra este fin de semana, presenta una nómina de participantes del más alto nivel. El número uno lo lucirán Armide Martín y Pedro Domínguez en las puertas del Mitsubishi Starion que se impuso en la edición del año 2023.

El 12º Gran Canaria Historic Rallye de Santa Lucía presenta una lista oficial de inscritos para el recuerdo. Un total de 111 equipos, 62 en el apartado de Velocidad y 49 en las variantes de Regularidad, participarán este fin de semana en la prueba que organizan el Club Deportivo Vecindauto Sport y la Escudería Aterura. Esa extensa relación de concursantes cuenta con infinidad de coches icónicos en la historia del automovilismo.

El número uno lo lucirán Armide Martín y Pedro Domínguez en el Mitsubishi Starion con el que Alejandro Martín y Juan Marrero se impusieron en la edición del 2023. Los ganadores más recientes de la cita tirajanera, Iván Armas y Bernardino Guerra, portarán el dos en su BMW M3 E30. Los nuevos campeones de España de Históricos en Pre-2000, Antonio Afonso Jr. y Jonay Miranda, partirán con el tres en su Ford Sierra Cosworth 4x4.

El Ford Escort MK2 de Anastasio Suárez-María González, el Toyota Corolla Twin Cam de Juan Betancor-Juan Carlos Díaz y el Renault 5 GT Turbo de Alexis Santana-Elizabeth Santana serán otros de los candidatos a la victoria. En el Trofeo Historic Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, reservado a coches más actuales, concursarán unidades tan competitivas como el Porsche 996 GT3 tripulado por Heinz Walter Schewe-María Puga.

Cabe destacar la presencia de hasta cuatro binomios procedentes de la España peninsular. En Velocidad tomará la salida David Abad con un BMW M3 en el que le acompañará el grancanario Gabriel Aboumedelej, mientras que en las vertientes de Regularidad estarán Juan Carlos Puig-Joaqium Puig (Renault R5 GT Turbo), José Nolasco Pérez-Daniel Pérez (Ford Escort MK1) y Julio Ramón Pérez-Enrique Pérez (Opel Ascona).

Por lo que respecta a los seguidores del Campeonato de Canarias de Rallies para Vehículos Históricos en Regularidad Sport, José Juan Díaz-Rosmén Díaz (BMW 323i) celebrarán su condición de campeones virtuales con la intención de firmar su quinto triunfo del curso. En Regularidad, Jorge Luján-Aythami Alvarado (BMW 318) lucharán por convertir en realidad sus opciones de conquistar el codiciado entorchado autonómico.

