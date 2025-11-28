Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Open LPA Surf City 2025 garantizará emoción y espectáculo. C7

Gran Canaria decidirá los títulos de la Liga Pro Surf 2025 del 19 al 21 de diciembre en La Cícer

Surf ·

Los grancanarios Lucía Machado y Luis Díaz, ganadores del Circuito Nacional de Surf 2024, defenderán el título en la Playa de Las Canteras

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:59

Comenta

El Open LPA Surf City 2025, última parada de la Liga Pro Surf 2025 perteneciente a la Federación Española de Surfing, coronará en Gran Canaria a los campeones 2025 en categorías masculina y femenina. Un clásico español que se celebrará en la ola de La Cícer de la Playa de Las Canteras del 19 al 21 de diciembre.

Un año más el Open LPA Surf City figura como una de las pruebas más importantes dentro del calendario de surf nacional. En esta ocasión bajo la denominación Liga Pro Surf será una de las tres pruebas del máximo coeficiente en un formato innovador que aumenta el nivel competitivo y asegura el mayor espectáculo sobre las olas.

Bajo el nombre de Liga Pro Surfing.es (categoría masculina) y Liga Pro Iberdrola (categoría femenina) los mejores 48 surfistas rankeados de España se disputarán el título en la ola de La Cícer, en una última prueba que se convierte en decisiva en la lucha por los entorchados nacionales 2025. El Open LPA Surf City 2025 es además valedero para el circuito canario de surf open, perteneciente a la Federación Canaria de Surf.

Gran Canaria vivirá durante tres días una edición más de uno de los campeonatos de surf referentes en España, que desde 2017 trae a la playa de Las Canteras el surf de más alto nivel de todo el país. Lucía Machado y Luis Díaz, ganadores del Circuito Nacional de Surf 2024, defenderán el título en la ola de La Cícer en una nueva edición que volverá a garantizar toda la emoción de la competición nacional hasta el último minuto, así como el mejor espectáculo sobre las olas.

El Open LPA Surf City 2025 se desarrollará bajo la denominación de Gran Canaria Surf Fest un intenso programa de actividades paralelas relacionadas con la playa, además de contar con mercadillo, terraza junto al mar y música. En una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente a la Red mundial de Ciudades Surferas (World Surf Cities Network), que se consolida con eventos de esta magnitud como destino referente de turismo deportivo y sostenible.

Las inscripciones del Open LPA Surf City 2025 se podrán realizar a través de la web de la federación www.fesurf.es y la web oficial del evento www.grancanariasurfest.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  4. 4 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  5. 5 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  6. 6 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  7. 7 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  8. 8 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros
  9. 9 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  10. 10 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gran Canaria decidirá los títulos de la Liga Pro Surf 2025 del 19 al 21 de diciembre en La Cícer

Gran Canaria decidirá los títulos de la Liga Pro Surf 2025 del 19 al 21 de diciembre en La Cícer