Gran Canaria decidirá los títulos de la Liga Pro Surf 2025 del 19 al 21 de diciembre en La Cícer

Los grancanarios Lucía Machado y Luis Díaz, ganadores del Circuito Nacional de Surf 2024, defenderán el título en la Playa de Las Canteras

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:59

El Open LPA Surf City 2025, última parada de la Liga Pro Surf 2025 perteneciente a la Federación Española de Surfing, coronará en Gran Canaria a los campeones 2025 en categorías masculina y femenina. Un clásico español que se celebrará en la ola de La Cícer de la Playa de Las Canteras del 19 al 21 de diciembre.

Un año más el Open LPA Surf City figura como una de las pruebas más importantes dentro del calendario de surf nacional. En esta ocasión bajo la denominación Liga Pro Surf será una de las tres pruebas del máximo coeficiente en un formato innovador que aumenta el nivel competitivo y asegura el mayor espectáculo sobre las olas.

Bajo el nombre de Liga Pro Surfing.es (categoría masculina) y Liga Pro Iberdrola (categoría femenina) los mejores 48 surfistas rankeados de España se disputarán el título en la ola de La Cícer, en una última prueba que se convierte en decisiva en la lucha por los entorchados nacionales 2025. El Open LPA Surf City 2025 es además valedero para el circuito canario de surf open, perteneciente a la Federación Canaria de Surf.

Gran Canaria vivirá durante tres días una edición más de uno de los campeonatos de surf referentes en España, que desde 2017 trae a la playa de Las Canteras el surf de más alto nivel de todo el país. Lucía Machado y Luis Díaz, ganadores del Circuito Nacional de Surf 2024, defenderán el título en la ola de La Cícer en una nueva edición que volverá a garantizar toda la emoción de la competición nacional hasta el último minuto, así como el mejor espectáculo sobre las olas.

El Open LPA Surf City 2025 se desarrollará bajo la denominación de Gran Canaria Surf Fest un intenso programa de actividades paralelas relacionadas con la playa, además de contar con mercadillo, terraza junto al mar y música. En una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente a la Red mundial de Ciudades Surferas (World Surf Cities Network), que se consolida con eventos de esta magnitud como destino referente de turismo deportivo y sostenible.

Las inscripciones del Open LPA Surf City 2025 se podrán realizar a través de la web de la federación www.fesurf.es y la web oficial del evento www.grancanariasurfest.com.