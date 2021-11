«El Gran Canaria es un club grande, ha hecho muchas cosas y le quedan muchas por hacer»

Ilimane Diop Gaye (Senegal, 1995) fue presentado este martes oficialmente por el CB Gran Canaria, donde se ha comprometido para los próximos dos cursos. Tras once temporadas seguidas formando parte del Baskonia, donde llegó con tan solo seis años, el pívot senegalés, que posee pasaporte español, tenía clara su salida el curso pasado. «Desde el final de temporada tenía claro que no iba a seguir en Baskonia, y buscaba un nuevo reto. Cuando llegó la oferta de Granca, aunque había otras, me atrajo. Hablé con el entrenador y me dejó las cosas claras. Por eso he decidido venir a este club, que es grande, que ha hecho muchas cosas y que le queda muchas cosas por hacer. Con mi esfuerzo podré aportar mi granito de arena al proyecto», aseveró en su presentación.

Metido de llano en la pretemporada con el equipo, donde el aspecto físico es lo principal las primeras semanas de preparación, Diop afirma que «no hemos hablado del papel, de esas cosas. Pero Porfi me dio motivos que me gustaron para firmar. Me habló del club, de su proyecto, de cómo quiere hacer las cosas. Me veo cómodo con lo que me ha dicho. Lo del papel ya se irá viendo cómo va la cosa. Estoy muy contento de estar aquí y de trabajar con él. Es un grandísimo entrenador».

Diop, un cinco abierto gracias a su buen tiro desde lejos, tendrá una dura competencia en su puesto de pivot en el Gran Canaria, donde coincidirá con Artem Pustovyi, Oliver Stevic y el joven Khalifa Diop. «Cuando vine sabía qué juego interior había, sabía que era un reto y una nueva etapa. Sé que me iré un poco más al cuatro, y es algo que me tomo con calma. Intentaré hacer las cosas lo mejor posible, sé que el entrenador me va a ayudar», analizó el jugador senegalés.

«Definirme como persona es difícil. Soy un tío entregado, que da el máximo posible en todo lo que hace. Si das el 100%, no hay nada que reprocharse. Ahora debemos estar todos en el mismo camino, en el mismo nivel. Yo intentaré darlo todo a este club que ha apostado por mí», añadió Diop al ser cuestionado por su forma de ser y de jugar en la cancha.

Cuestionado por si se ve en la selección española si ofrece buenos minutos de amarillo, Diop relató que «el Granca es uno de los grandes, tiene jugadores que han jugado Mundiales, Olimpiadas... Me puede ayudar, pero lo de estar en la selección hay que ganárselo en el campo. Lo importante es lo que haces en la pista, no en qué equipo estás».

No sería nada nuevo para el pívot de los amarillos vestir la camiseta española, ya que ha llegado a debutar con la selección absoluta y, además, acumula dos medallas de bronce con los combinados sub-16 y sub-18.

En cuanto a la plantilla configurada por el club claretiano, Diop afirma que «han trabajado duro desde arriba para hacer un equipo competitivo. Hay muchos jugadores que conocen muy bien la Liga y eso también ayuda bastante. No tengo ninguna duda de la calidad de los fichajes, han sido jugadores importantes que lo han hecho muy bien en sus equipos. Solo queda que todos trabajemos ahora duro en el mismo camino para sacar todo adelante».

Por su lado, Willy Villar, director deportivo del club claretiano, aseveró sobre el jugador que «estamos muy contentos de que se haya incorporado al proyecto del CB Gran Canaria entre otras cosas porque creo que está en un momento de su carrera deportiva muy importante, y es un orgullo que haya apostado por nosotros para dar el máximo de su nivel como jugador».