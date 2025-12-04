La Gran Canaria Bike Week celebra su jornada competitiva con la cronoescalada Maspalomas Costa Canaria

Un exigente ascenso de 16 km, con un desnivel positivo de 1.434 y una altura máxima de 814 metros

La Gran Canaria Bike Week 2025 vivió este 4 de diciembre una de sus citas más esperadas: la etapa Maspalomas Costa Canaria (Cronoescalada), un recorrido tan espectacular como exigente que puso a prueba la resistencia de los participantes.

La jornada arrancó en el Hotel Suites & Villas by Dunas, desde donde los ciclistas partieron en dirección a Palmitos Park. Fue en el Barranco de La Negra donde comenzó el tramo cronometrado, organizado en salidas por grupos de edad espaciadas cada 3 minutos.

El reto principal llegó con un ascenso de 16 kilómetros, caracterizado por rampas exigentes y descensos pronunciados, que convirtieron esta cronoescalada en una de las pruebas más desafiantes de la semana. Una vez en la cima, los corredores se reagruparon para realizar el regreso conjunto a Maspalomas, con meta final en el Hotel Oficial.

C7

En la salida oficial estuvo presente el concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez, quien destacó la importancia de que este tipo de eventos se celebren en el municipio. Suárez subrayó además el clima inmejorable de Maspalomas, un factor que convierte a la zona en un escenario privilegiado para el deporte al aire libre.

Organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, la Gran Canaria Bike Week cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias, Latitud de Vida.