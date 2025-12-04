Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las y los docores del Hospital Perpetuo Socorro se han puesto al servicio del Gran Canaria Bike Team para impulsar el rendimiento de los ciclistas. C7

Gran Canaria Bike Team y HPS: la excelencia por bandera

Ciclismo ·

El equipo isleño se ha puesto en manos del Hospital Perpetuo Socorro y su equipo de profesionales para la realización de exhaustivos y modernos estudios encaminados a la mejora del rendimiento de sus ciclistas.

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:39

Si quieres acceder a la excelencia, has de rodearte de los mejores. Con esa filosofía por bandera, el Gran Canaria Bike Team se ha puesto en manos del Hospital Perpetuo Socorro y su equipo de profesionales para la realización de exhaustivos y modernos estudios encaminados a la mejora del rendimiento de sus ciclistas.

Al frente de las pruebas se encuentra la doctora Irene Sánchez Albert, Graduada en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Experta en Medicina de equipo deportivo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), título avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) y la International Federation of Sports Medicine (FIMS).

El proceso comienza con una anamnesis completa, una entrevista detallada que recoge antecedentes médicos, hábitos de vida, alimentación, horas de entrenamiento y calidad del descanso. Después, se realiza una exploración física con antropometría básica, valoración funcional y movilidad para detectar posibles descompensaciones, acortamientos musculares o asimetrías que puedan derivar en lesiones.

Posteriormente, entran en juego las pruebas clínicas: toma de constantes, auscultación cardiopulmonar, electrocardiograma y espirometría en reposo. Una primera fotografía del «motor» del deportista antes de someterlo al análisis clave: la ergoespirometría, prueba de esfuerzo con análisis de gases en cicloergómetro. Los ciclistas utilizan su propia bicicleta, lo que permite registrar datos reales de potencia, frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno. A partir de ahí se obtienen parámetros fundamentales como el VO₂ máximo y los umbrales ventilatorios, esenciales para planificar entrenamientos personalizados.

C7

«Todos estos parámetros le sirven muchísimo al entrenador para las planificaciones», explica la doctora Sánchez Albert. «La idea es repetir las pruebas a mitad del próximo año y comprobar la evolución con el trabajo realizado».

Contar con socios estratégicos como el Hospital Perpetuo Socorro no es solo un privilegio, sino una decisión inteligente. Rodearse de los mejores permite avanzar, corregir y crecer. Ese es el camino que ha elegido el Gran Canaria Bike Team: una apuesta científica, profesional y rigurosa para seguir teniendo la excelencia por bandera

