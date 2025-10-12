El Gran Canaria Bike Team y el Club Ciclista Eibar dan impulso a los nuevos valores Gracias a este convenio, los corredores canarios del GCBT podrán competir de forma regular en el calendario nacional

El Gran Canaria Bike Team (GCBT) y el Club Ciclista Eibar, una de las entidades más emblemáticas del ciclismo vasco, firmaron el pasado día 6 un convenio de colaboración deportiva que permitirá la creación de un equipo mixto Sub-23 Élite, bajo la denominación Gran Canaria - EKD Bike Team, destinado a potenciar el desarrollo y la proyección nacional de jóvenes ciclistas de Canarias y del País Vasco.

El acuerdo, rubricado en la sede del Club Ciclista Eibar, representa un paso decisivo en la cooperación interterritorial entre dos proyectos con una misma filosofía: formar personas a través del ciclismo y ofrecer oportunidades reales de crecimiento deportivo a los corredores que aspiran a competir al máximo nivel del ciclismo español.

Gracias a este convenio, los corredores canarios del GCBT podrán competir de forma regular en el calendario nacional, enfrentándose a las mejores pruebas del país -entre ellas la Vuelta a Bidasoa, la Vuelta a Navarra, el Memorial Valenciaga o la Clásica de Legazpi, todas puntuables para la Copa de España Élite-Sub23-, compartiendo equipo con ciclistas vascos en una estructura técnica y logística conjunta.

Yojanan Reyes, director deportivo del GCBT, señala que «la única manera de que un corredor canario crezca es compitiendo. Este acuerdo nos permite abrirles la puerta a las mejores carreras del panorama nacional, donde realmente se mide el nivel y el progreso. Es una oportunidad única para nuestros jóvenes talentos de seguir formándose en un entorno de alto nivel competitivo».

El Club Ciclista Eibar, fundado hace más de un siglo y que en 2024 celebró su 100º aniversario, es una referencia del ciclismo vasco y nacional. A lo largo de su historia ha tenido equipos masculinos y femeninos y, desde 1995, mantiene de forma ininterrumpida su estructura Élite-Sub23, habiendo competido con diferentes patrocinadores en las principales pruebas del calendario nacional.

Por sus filas han pasado corredores que posteriormente dieron el salto al ciclismo profesional, como Aitor Hernández o Ametz Txurruka, símbolo del trabajo de cantera y la apuesta por el desarrollo integral de los jóvenes deportistas.

Actualmente, el Club Eibarense compite habitualmente en el Trofeo Euskaldun y Lehendakari, además de participar en las principales vueltas del país como Zamora, Navarra y Bidasoa, entre otras.

Por su parte, el Gran Canaria Bike Team, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, ha consolidado en los últimos años un modelo de desarrollo integral que abarca desde categorías infantiles y cadetes hasta el nivel Sub-23, combinando formación, metodología científica, planificación individualizada y programas de tecnificación. Su objetivo es derribar las barreras geográficas que históricamente han limitado el acceso de los ciclistas canarios al calendario peninsular, creando una estructura profesionalizada que permita competir con los mejores equipos de España.