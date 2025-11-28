Las gimnastas del CD Elegua y el Festival Nocturno de Telde, protagonistas de la jornada inaugural del 63º Blume Gran Canaria

Más de 700 gimnastas tomaron parte en los festivales que se celebraron en el municipio de Telde y Las Palmas de Gran Canaria

La primera jornada del 63ª Blume Gran Canaria alzó el telón con una doble e intensa jornada que tuvo como grandes protagonistas a los más de 700 gimnastas que tomaron parte en los festivales que se celebraron en el municipio de Telde y Las Palmas de Gran Canaria durante la tarde de hoy.

Las delegaciones de España, Alemania, República Checa e Italia protagonizaron una espectacular sesión en el pabellón Rita Hernández, en el municipio de Telde, como momento estelar de la jornada, Medio millar de entusiastas deportistas hicieron las delicias del público asistente en las gradas del recinto teldense con una performance llena de calidad, coordinación y talento con motivo del Memorial Petri Hernández.

Las formaciones participantes fueron el colegio Echeyde, CD Alltau Infantil, CD Olympus Zeus, CD Heidelberg, Dreams Factory Babys, Academia World Entertaintment School de Arguineguín, Grupo de Actividad Física para Mayores de San Antonio, Remudas, Pardilla-Calero y Ojos de Garza Ciudad de Telde, Agrupación para Mayores de Telde y AAVV El Hornillo, la Academia de Baile BDF-MASHUP, Club Dreams Junior y Juvenil, el club italiano Nuova Olimpia Gambettola y el checo Gymstar Praha.

Paralelamente, el pabellón Jesús Telo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, acogió un vibrante festival con más de 200 jóvenes gimnastas del CD Elegua Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que demostraron el talento que atesoran y que les convierte, por méritos propios, en uno de los clubes de gimnasia más importantes del archipiélago. También brillaron el Club Lara Gran Canaria y los clubes germanos Burning Ropes y Jakaduwo Hamburg,

Previamente, la jornada matinal dejó el Homenaje Memorial Herminio Marrero Santana, antiguo director del Colegio Marpe, con la presencia de 300 deportistas del Colegio Marpe, Dominicas y del CIFP Tony Gallardo.

La plasticidad de la gimnasia se apoderó del debut de una cita deportiva que trasciende fronteras con la participación de 1.800 deportistas de más de una decena de países del Viejo Continente y con la representación canaria pisando fuerte con niños y niñas de las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma.

El organizador y presidente del CD Gimnasio Las Palmas, Jesús Telo, destacó «el gran nivel de todos los niños y niñas que han dado brillo a esta primera jornada del festival en diferentes puntos de la isla de Gran Canaria. La gimnasia canaria ha demostrado el talento y el futuro que tiene y ha sido un placer disfrutar de la puesta en escena de los primeros equipos internacionales».

El 15º Festival Solidario Judo Club Tama, que se celebrará en el pabellón Leoncio Castellano, con más de 700 judokas, y la Internacional Cup GR Blume Gran Canaria son los dos eventos que centrarán la atención en la jornada de mañana. Especialmente destacable es el encuentro con el judo solidario en una iniciativa que tiene como objetivo principal recoger entre seis y ocho mil alimentos no perecederos para ayudar a las familias más desfavorecidas.

La 63ª edición del Festival Internacional de Gimnasia para Todos-Blume Gran Canaria está organizado por el CD Gimnasio Las Palmas, patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias y cuenta con la colaboración de la Federación Insular de Gran Canaria de Gimnasia, la Federación Insular de Gran Canaria de Judo y los ayuntamientos de Telde, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Ingenio y Villa de Santa Brígida.