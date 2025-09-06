Germán Rodríguez y Daniel Muñoz se llevan el triunfo nacional en la Anfi Mogán Swim Run

A. Gaztambide Mogán Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

No hubo tregua. Y sí mucha adrenalina en circulación desde que los deportistas partieron desde el enclave de Isla Corazón para disputar los campeonatos de Canarias y de España englobados en la Anfi Mogán Swim Run, con sus 9.100 metros de recorrido total, alternando carrera a pie, 6.500, y natación en aguas abiertas, 2.600, repartidas en doce transiciones que le confieren buenas dosis de espectáculo a una modalidad singular y en crecimiento. En el verano de 2026 tiene previsto regresar al municipio sureño y con nuevos alicientes.

Con un tiempo límite de dos horas y quince minutos para culminar el recorrido, la primera pareja en cruzar la meta fue la formada por Germán Rodríguez y Daniel Muñoz, quienes pararon el crono en una hora y 15 segundos, superando a Irene Loizate y Ricardo Hernández (1.01.03).

Clasificación del Campeonato de España

1º.- Germán Rodríguez y Daniel Muñoz: 1.00.15

2º.- Irene Loizate y Ricardo Hernández: 1.01.03

3º.- William García y Daniel Sánchez: 1.04.19

4º.- Mia Leadbbeater y Andrés Díaz: 1.04.29

5º.- Pavel Castro y José Rodríguez: 1.05.11

Se pueden consultar las clasificaciones al completo en la página web swimruntour.es

En la entrega de premios estuvieron presentes Luis Becerra, concejal de Deportes, y José Luis Trujillo, director general de Anfi, destacó al finalizar la prueba que Anfi y Mogán, Gran Canaria, se han convertido en un auténtico referente para el deporte. «Aquí encontramos todas las condiciones necesarias para entrenar y competir al máximo nivel y pruebas como el Swim Run lo refrenda».

Pareja mixta campeona y equipo campeón de España. Esteban Campillo

En este contexto, señaló que «desde Anfi trabajamos muy duro y con humildad para potenciar este pequeño Hawái. El clima, el paisaje y la energía que se respira hacen de cada competición algo único e inolvidable». Asimismo, Trujillo constató que «no es casualidad que los mejores deportistas del mundo nos elijan para entrenar y descansar en familia, atraídos por unas instalaciones excelentes, rutas espectaculares y, al mismo tiempo, la posibilidad de desconectar y disfrutar. Anfi es el lugar perfecto para hacer deporte o montar un training camp en cualquier momento del año».

En las distintas modalidades y categorías participaron deportistas de clubes como Erdelagua, Anthus, CN Reales, Candetlón, Matarraña, Pozo Team, Tenerife Reactivite, Conejeras, Perloros o Guanlas, entre otros.

La presencia del legendario deportista que es el triatleta Iván Raña, con un impresionante palmarés en este Siglo XXI, fue un aliciente añadido para los participantes que desembarcaron en Mogán procedentes de ciudades españolas como Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia, Murcia, o de las Islas Baleares, además de diferentes islas de Canarias, donde tanta afición por las pruebas de este tipo existe. Medio centenar de ilustres en el Open Popular con Viktor Vovrusko primero e Iván Raña, segundo

La organización de Top Time Eventos, con el respaldo del Ayuntamiento de Mogán, desplegó un amplio operativo desde la playa de Arguineguín hasta Isla Corazón, en Anfi del Mar, con el soporte de las federaciones de triatlón de Canarias y de España.

Una excelente difusión. Tanto a través de las diferentes emisiones en directo a través de los canales de Top Time Eventos en sus redes sociales, los federativos, y el seguimiento de la evolución de las clasificaciones en directo, esta Anfi Mogán Swim Run ha tenido un gran seguimiento en lo que se refiere a su comunicación, alimentada también por la interacción de los protagonistas, sus clubes y los aficionados.