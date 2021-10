«Ganar este torneo sería un sueño hecho realidad para mí»

No necesita presentaciones el mejor jugador de golf nacido en Canarias y que es referente mundial. Su presencia en este torneo es señal de prestigio y distinción.

-Vuelve a competir en su tierra. ¿Es una motivación especial, al margen del prestigio de la cita perteneciente al European Tour y que arranca pasado mañana?

- Por supuesto. Siempre me ha gustado competir en España, la mayoría de la veces ha sido en la península, así que, como canario, poder jugar en casa en Gran Canaria será una gozada.

-¿Recuerda su última vez en Gran Canaria con objetivos en juego?

- La última vez que jugué en Gran Canaria un torneo del Circuito Europeo, si no recuerdo mal, me parece que fue en el año 2001. Fue el Open de España que se celebró en el Campo de El Cortijo. Aún era jugador amateur por aquella época, aunque guardo muy grandes recuerdos de esa experiencia.

- ¿Cómo llega al Gran Canaria Lopesan Open?

- Llego con muchísimas ganas de competir y habiendo estado entrenando duro para llegar en las mejores condiciones de juego posibles. El año pasado no fue un año donde jugué bien, pero este año sí estoy teniendo resultados más positivos y voy notando que mi juego sigue recuperándose así que espero poder tener una gran semana.

- Conoce perfectamente el campo de Meloneras, ¿eso le da ventaja?

- Conocer el campo, sin duda, te da algo de ventaja. He jugado miles de vueltas en Meloneras, con todo tipo de condiciones de campo y metereológicas, así que estoy seguro de que eso me va a ayudar. Dicho eso, los jugadores que vienen a competir son los mejores de Europa, y todos estamos acostumbrados a jugar en campos nuevos cada semana. Premiará más el nivel de juego de cada uno durante la semana que cualquier otro factor.

-En su calendario, ¿qué importancia estratégica tiene esta prueba?

- Para mí, esta prueba tiene un valor sentimental mucho más alto de lo que otros números indican. Como profesional, en raras ocasiones se tiene la oportunidad de competir en tu propia casa, y aunque voy a echar mucho de menos al público que por razones obvias en las circunstancias actuales no puede ir a ver el torneo, estoy seguro de que voy a notar un apoyo y un cariño inmenso.

-¿En qué momento llega? ¿Con la máxima ambición como siempre pese a la competencia?

- Con la máxima ambición como siempre, con serenidad y con confianza a dar lo mejor de mí hasta el final pase lo que pase.

-¿ Qué significaría para usted ganar y hacerlo en Gran Canaria?

- Sería un sueño hecho realidad. Ganar en el European Tour ya lo he conseguido varías veces, he estado cerca de ganar el de España también, pero tener la oportunidad de ganar en Gran Canaria ojalá sea una oportunidad que no se me escape.

- ¿En qué grado ha afectado la pandemia a su carrera?

- Afortunadamente, creo que el golf no ha sido uno de los deportes más afectados a nivel internacional. Sí que es verdad que el año pasado hubo un parón de 3-4 meses en el calendario, y para el golf no es algo habitual ya que las temporadas son muy largas, de 11 meses habitualmente. Hemos tenido que modificar muchas cosas por razones de seguridad sanitaria en los torneos, con controles estrictos de entrada a la burbuja, no autorizar la entrada de público, además de los inconvenientes para viajar. A pesar de todo ello, los circuitos principales han trabajado a contrarreloj para conseguir celebrar casi la totalidad de las pruebas con éxito. Aún me quedan, si Dios quiere muchos años de carrera, y sigo creyendo que mi mejor golf aún está por llegar.

-Para la recuperación del deporte y del turismo, ¿cómo califica este evento?

- Creo que es una grandísima idea. En mi opinión habría sido un disparate dejar pasar esta oportunidad. El European Tour ha hecho una apuesta estratégica y económica muy fuerte en el mercado canario, empezando en Gran Canaria con el primero de tres torneos consecutivos, celebrándose los dos siguientes en Tenerife. Estos tres torneos, denominados en el mundo anglosajón como Canary Islands Swing, llevarán semanalmente el nombre y las imágenes de las Islas Canarias a unos 700 millones de hogares por todo el mundo. Sí, sí, lo he escrito bien. ¡700 millones de hogares! La promoción turística de las Islas Canarias estoy seguro de que será una de las mejores inversiones que se puede llevar a cabo. Si además le sumamos los beneficios de asociar esa promoción a los valores del deporte en general, y el golf en particular, tenemos la oportunidad de presentar a las islas y su gente de la forma que se merecen. Ojalá este sea el primero de muchos años consecutivos de golf del más alto nivel en Canarias.

- ¿Qué retos le aguardan después de esta competición?

- Inmediatamente después de terminar esta semana, regreso a Estados Unidos a seguir compitiendo en el circuito americano.