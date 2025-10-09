El Gáldar Ybarra y el Rosario se disputan el IV trofeo Juan Bolaños

El domingo los locales reciben al Chimbesque, campeón de la liga regional | La lesión del puntal Rayco Santiago será de dos meses mínimo

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 20:43 Comenta Compartir

En esta pretemporada a dos semanas del inicio de la competición oficial, el Gáldar Ybarra organiza la «I Jurria Agáldar Fuente Bruma», tres días de lucha canaria al más alto nivel, donde participarán cinco equipos de la máxima categoría de la lucha canaria.

Este viernes a las 21 horas en el municipal, se inicia con un Gáldar Ybarra y Rosario de Valle Guerra, que además de servir de puesta de largo de los norteños ante su afición, será la cuarta edición del trofeo Juan Bolaños, el mítico luchador galdense. Media hora antes se hará la presentación de los luchadores y luchadoras del club norteño.

Por los galdenses se verán a las nuevas caras, como el DA Alberto Zamora al que acompañarán los DB Moisés Pérez, Kiki Ojeda, Alejandro Mendoza y Javier González; con los DC Fran Moreno, Sonko Mansour y Oliver Sánchez. Los tinerfeños acudirán con su espectacular tridente compuesto por el PA Fabian Rocha, el PC Marcial Viñoly y el DA Cristian Arbelo.

El sábado a las 20 horas, dos nuevos equipos harán las delicias de los aficionados ya que se miden, el Campitos de Tenerife con el PA Marcos Ledesma de referencia y el Tazacorte de La Palma.

El domingo finaliza este evento a las 17 horas, donde habrá otro plato fuerte, ya que los hombres de Juan Martel se enfrentarán nada más y nada menos que al Chimbesque, actual campeón de la liga regional, que viene con su tridente de lujo integrado por el PA Eusebio Ledesma, el PC Víctor Pimienta y el DA Cristian García que seguro darán espectáculo.

Por su parte el sábado habrá una jornada histórica en el terrero de la Montaña, también en Gáldar, pues a las 20 horas será el regreso del club Ajódar, que lo hará ante el Roque Nublo. El DA Santi Santana «el faro» reforzará a los locales que cuentan con su pareja de DC, Airam Gordillo y Yeray Hernández, además de Jonay «Chuchín». Los sureños por su parte tendrán en la parte alta a los exgaldenses, el DA Agustín González, «Pollo de la Herradura y el DB José Mendoza siendo acompañados por los DC, Zebenzuí Bolaños y Eric Castellano, provenientes del desaparecido San Bartolomé de Tirajana.

En el sur de la isla solo hay un choque, este viernes a las 21 horas, donde el Maninidra recibe al Almogarén en el Chiquero de los Molinillos y una hora antes será presentada toda la cantera del club de Ingenio.

Rayco Santiago, lesionado

Ya habíamos comentado en la edición del martes que la parte negativa del Adargoma y Castillo fue la lesión de Rayco Santiago, el luchador galdense puntal C del conjunto sureño. Se han cumplido las peores previsiones, ya que los médicos le han determinado una rotura muscular en su brazo y estará como mínimo dos meses de baja, lo que será un duro contratiempo para el equipo que preside Gustavo González en el duro inicio liguero que tienen ya.