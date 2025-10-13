El Gáldar Ybarra se luce en su torneo y pone en apuros al Chimbesque, campeón regional

Pedro Reyes Gáldar Lunes, 13 de octubre 2025, 20:07 Comenta Compartir

El Gáldar Ybarra caía con honores, 11-12, ante el Chimbesque, vigente Campeón de la liga regional, en la última luchada de la «I Jurria Agáldar Fuerte Umbría» que durante tres días se disputó en el pabellón municipal norteño, con la participación de cinco equipos de primera categoría y de tres islas diferentes, como Campitos y Chimbesque de Tenerife, Tazacorte de la Palma y el conjunto local.

El choque entre grancanarios y tinerfeños fue entretenido, con arreones por uno y otro bando, pero con un final inesperado, ya que con 11-11, quedaban en pie, el no calificado local, Diego Marreo y el DA visitante, Cristian García. El destacado del conjunto del sur de Tenerife dio muy fácil la primera agarrada al joven bregador galdense, pero en la segunda, cuando se esperaba fuera la última de la luchada, Diego se rebeló y con una cogida de tobillo inesperada, puso el empate a luchas ante la sorpresa general y la algarabía de los aficionados locales. En la tercera se impuso la lógica y el destacado A, ante la bisoñez del galdense, lo llevó a la arena, pero la emoción duró hasta el al último instante.

Con anterioridad, los visitantes se iban con bastante comodidad en las sillas iniciales, 1-6, siendo el punto local para Birame Ndiaye, en una dos espectaculares agarradas ante Lamine Dieng, por lo que el mandador Juan Martel tuvo que poner en silla a toda su artillería pesada para equilibrar el choque.

Con el PA Alberto Zamora y los DB Kiki Ojeda, Javier González, Alejandro Mendoza y Moisés Pérez, con un parcial de 9-1, volteaban el marcador, 10-7, destacando el triunfo de Alejandro Mendoza sobre el puntal C víctor Pimienta, con su habitual cadera en la segunda, tras separada la primera.

A los de San Miguel le quedaban dos Miuras en silla todavía. El DA Cristian García con su sacón de camisa característico, dejaba fuera de brega a Javier González y Moisés Pérez, mientras que el PA Eusebio Ledesma hacía lo propio con el puntal A Alberto Zamora, por amonestaciones, aunque quedo bastante exhausto del esfuerzo realizado y le costaba recuperarse, 10-10.

Llegaba el duelo entre el incómodo DB Alejandro Mendoza, que ya había derrotado al puntal C visitante y le pudo aguantar bien a uno de los mejores luchadores de Canarias como es Eusebio Ledesma, que mostraba síntomas de agotamiento, quedando ambos eliminados por amonestaciones, 11-11.

Ya el final lo conocen. En definitiva, luchada entretenida donde el Gáldar Ybarra presenta sus credenciales para esta temporada, en las que sus DB tendrán que realizar un gran trabajo para que remate el puntal A Alberto Zamora, si quieren hacer una buena campaña. En Gran Canaria será uno de los rivales a batir.