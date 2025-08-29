Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Yeremy Pino con la camiseta del Crystal Palace. C7

Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas

El canario dejará al club una cantidad de 225.000 euros por derechos de formación

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:27

El extremo internacional español Yeremy Pino ha sido traspasado por el Villarreal al Crystal Palace inglés, según ha informado el club castellonense en un comunicado. El canario dejará una cantidad de 225.000 euros por derechos de formación a la UD Las Palmas.

Tras casi diez años en el club castellonense, el jugador canario militará las próximas cinco temporadas en la Premier, tras haber sido traspasado por una cantidad que ronda los 30 millones de euros más variables, siendo así una de las ventas más caras de la historia del Villarreal

Tras haber rechazado una primera oferta del club inglés la semana pasada, su traspaso se ha acelerado en las últimas horas, al subir los ingleses la oferta tanto para el jugador como para el club español.

El futbolista había arrancado la temporada como titular, tras haber superado una lesión de rodilla el año pasado y habiendo regresado en la recta final de la temporada anterior.

De la mano de Unai Emery se asentó en la primera plantilla, siendo importante en la temporada 20-21, en la que se alcanzó el título de la Liga Europa. Tras cinco temporadas en el primer equipo, Yeremy Pino deja el Villarreal tras haber jugado 170 encuentros oficiales, en los que marcó veintidós goles y dio veintitrés asistencias de gol.

