Xavi, en «estado de shock» por la situación de Alves

«Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido, impactado, un poco en estado de 'shock' conociendo a Dani. Es un tema de la justicia, que dictará lo que sea. Me sabe muy mal por Dani. Estoy sorprendido por cómo es él con nosotros. Estoy impactado». Rotundo y reiterativo se expresó Xavi Hernández, excompañero del brasileño en la plantilla del Barça y su entrenador en la segunda mitad de la pasada temporada, sobre el ingreso en prisión del lateral por la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. La opinión del técnico azulgrana se puede hacer extensiva a todo el vestuario del club y al presidente Joan Laporta, amigo personal de Alves aunque el jugador le criticó por no renovarle el último contrato.

Controvertido fuera del campo, se trata de un jugador muy querido en el vestuario del Barça por su carácter siempre bromista y ganador. El club catalán le agradece sobre todo que aceptase reforzar en el pasado mercado de invierno a un equipo muy necesitado y a la vez inmerso en un momento muy delicado a nivel económico. La masa salarial pesaba como una losa sobre la directiva, pendiente aún de activar esas palancas que le han reflotado, y el margen de maniobra en el mercado era mínima. Pero pudo cerrar dos operaciones, la de Xavi y su staff técnico y la de Alves, con un montante global ridículo con las cifras que se manejan.

Por el técnico se gastaron 3,9 millones que es lo que les permitía LaLiga para poder incorporarle. Y al brasileño le aplicaron la ficha más baja de toda la plantilla, cobrando el mínimo para un futbolista de Primera División. Oficialmente, percibió en su última etapa un salario de 155.000 euros anuales, muy por debajo de su caché. Consumado su adiós, el pasado verano, con ocasión del Trofeo Joan Gamper, recibió un homenaje del Camp Nou donde recibió una placa y una camiseta enmarcada con sus partidos disputados. Tras quedar libre, fichó por los Pumas de México, que le ha apartado del equipo a causa de la presunta violación.

Joana Sanz, mujer de Alves, también se pronunció este sábado sobre la situación. La modelo canaria pidió «respeto» y «privacidad» a los medios de comunicación que se encuentran a las puertas de su casa. «Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido», escribió en un stories publicado en su perfil de Instagram. Cabe recordar que Carmen Sanz murió el pasado 13 de enero a los 65 años, a raíz de un tumor cerebral diagnosticado el pasado octubre y motivo por el cual el futbolista viajó a España para estar cerca de su pareja.