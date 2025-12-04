Vuelve el gran espéctaculo de LaLiga FC Futures

La cita más importante del mundo de la categoría sub13 celebra la edición de este año del 27 al 29 de diciembre en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:29 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

El XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures, la cita de fútbol sub13 más importante del mundo, vuelve a Gran Canaria para celebrar su torneo en plenas fechas navideñas del 27 al 29 de diciembre, en esta ocasión con una importante novedad al escoger el Estadio de Gran Canaria, en la capital de la isla, como sede para sus encuentros. Un total de 16 clubes competirán por primera vez en el Estadio de Gran Canaria para conseguir el título a mejor equipo sub13 internacional.

Este jueves se presentó en las instalaciones del Estadio de Gran Canaria con la presencia del consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, la directora de Activación Corporativa de Marca de LaLiga Cristina Sánchez, José Ramón de la Morena, presidente de la Fundación que lleva su nombre, Patricio Viñayo, director general de la UD Las Palmas, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor y Domingo Espino, promotor del Torneo Internacional de Navidad LaLiga FC Futures 2025.

Promovida por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, la edición 2025 del torneo contará con los equipos sub13 de algunos de los mejores clubes de LaLiga y de Europa: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia CF, Real Betis, Sevilla FC, RCD Espanyol de Barcelona, Villarreal CF y UD Las Palmas y los equipos internacionales Borussia Dortmund (Alemania), Juventus FC (Italia), Paris Saint Germain (Francia), Inter de Milán (Italia), SL Benfica (Portugal) y Sporting Clube de Portugal (Portugal).

Los equipos estarán divididos en cuatro grupos:

· Grupo A: Real Madrid, Athletic Club, SL Benfica, Juventus FC

· Grupo B: Atlético de Madrid, Real Betis, Paris Saint Germain, UD Las Palmas

· Grupo C: FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund

· Grupo D: Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF, Inter de Milán

El sábado 27 de diciembre a las 9.30 horas arrancará la fase de grupos, que concluirá el domingo 28 al mediodía y de la que saldrán los ocho mejores equipos. A partir de las 18.00 horas tendrán lugar los cuartos de final y partidos de consolación. Turno para las semifinales el lunes 29 de diciembre a partir de las 10.00 horas. Y a las 18.00 horas tendrá lugar la gran final del Torneo Internacional LaLiga GC Futures 2025.

El torneo aumenta este año además el número de partidos televisados a un total de ocho encuentros diarios.

Se podrá seguir en directo en España en Gol, Dazn LaLiga, Movistar LaLiga TV, Vamos, LaLiga TV Bar, LaLiga Hypermotion, LaLiga +, LaLiga Inside; a nivel internacional se podrá seguir a través del canal internacional de LaLiga; y también en las cuentas oficiales de LaLiga de YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok, y en Bilibili y Weibo para China, llevando la imagen de Gran Canaria como destino ideal para celebrar eventos deportivos al más alto nivel en pleno invierno y al aire libre, objetivo de la firme apuesta por parte del Cabildo de Gran Canaria y su Consejería de Turismo al volver a traer a la isla este torneo.

En palabras del consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria Carlos Álamo, «este torneo internacional nos permite reforzar nuestra presencia en mercados estratégicos. Para nosotros, atraer visitantes con alta capacidad de gasto es prioritario, y hacerlo a través del fútbol resulta especialmente eficaz. Este torneo, con una importante difusión internacional y un retorno publicitario de más de 19 millones de euros, ofrece una plataforma de difusión que difícilmente puede igualarse en otros ámbitos dentro del sector turístico».

José Ramón de la Morena agradecía al consejero «rescatar este torneo, que ha estado a punto de marcharse de Gran Canaria. En un escenario fantástico, el Estadio de la UD Las Palmas, que para nosotros es como montar nuestro belén en Belén. Viene una generación de futbolistas muy buena y vais a tener el lujo de descubrirla en esta edición del torneo».

Para la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, «es un orgullo que este torneo se juegue en nuestra ciudad. Siempre apoyamos a los clubes de élite, pero nunca nos olvidamos del deporte base. El 35 por ciento de las licencias federativas que subvencionamos son de fútbol, por lo que es importante contar con este torneo».

Patricio Viñayo, director general de la UD Las Palmas, aseguraba que «facilitamos un escenario sin precedentes en la historia de este torneo porque para un club que presta tanta atención a la cantera era lo más coherente, para que estos niños de 12 años puedan sentirse y proyectarse en su propio sueño, que es llegar al fútbol profesional».

Por su parte, Cristina Sánchez, directora de Activación Corporativa de Marca de LaLiga afirmaba que «volvemos a Gran Canaria sintiéndonos más en casa que nunca. Es un orgullo venir a este estadio y estar en nuestra casa que es la UD Las Palmas».

Domingo Espino, promotor del torneo, daba las gracias a todos los que han trabajado para que este torneo se quede en Gran Canaria, «es un torneo de enorme valor que lo solicitan de otros muchos países, vendemos deporte y vendemos un destino con un clima extraordinario y en una época del año en la que el resto de modalidad deportivas paran».

Gran Canaria reúne las condiciones que convierten este torneo en algo singular. En diciembre, cuando el invierno marca el ritmo en gran parte del mundo, la isla ofrece un clima templado y luminoso que permite a los jóvenes futbolistas competir al aire libre como si fuera pleno verano. Esta capacidad para acoger deporte de alto nivel durante todo el año, unida a la calidez y hospitalidad de los grancanarios, forma parte de la esencia del destino.

Para los jóvenes futbolistas, sus entrenadores y las familias que los acompañan, competir aquí en estas fechas significa disfrutar de un entorno privilegiado donde el buen tiempo no es una promesa, sino una realidad. Además, la isla ofrece un marco natural extraordinario y una atmósfera acogedora que invita a quedarse y disfrutar de sus grandes tesoros.

Retorno millonario

El Torneo Internacional LaLiga FC Futures está considerado como el evento deportivo con mayor retorno de inversión en la isla, con un valor de impacto publicitario para Gran Canaria de más de 19 millones de euros, una excelente promoción de la isla como destino turístico en pleno invierno por sus peculiares condiciones climáticas y como destino preferido para el desarrollo de eventos deportivos al más alto nivel. Los jóvenes jugadores tienen la oportunidad de vivir una competición de gran nivel con equipos de todo el mundo y de vivir una experiencia única en valores de compañerismo, competitividad y juego limpio. Jugadores de la talla de Gerard Piqué, Fernando Torres o Andrés Iniesta daban sus primeros pasos en este torneo.