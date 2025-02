Viera y Roque debutan con triunfo en la Champions de Asia con Jesé en el banquillo

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 11:39 | Actualizado 11:52h. Comenta Compartir

Estreno por todo lo alto de los grancanarios Jonathan Viera y Roque Mesa con el Johor de Malasia. Ambos fueron titulares y dieron un paso de gigante para clasificar a su nuevo club en la Champions de Asia, tras derrotar por 1-2, en Australia, al Central Coast Mariners. Jesé, por su parte, fue suplente como acostumbra.

Sobresalió Álvaro González, ex de Espanyol y Villarreal. El defensa central anotó un doblete que dio el triunfo al Johor. Además de los tres nuevos fichajes españoles tuvo en el once a Zubiaurre, Natxo Insa y Muñiz. No estuvo en la alineación titular Jesé Rodríguez. Es más, el delantero no jugó ni un mísero minuto.

La nota negativa, lesionado por unas molestias musculares, la puso el teldense Roque Mesa, que tuvo que retirarse del partido en el minuto 26 del encuentro, acusando la inactividad de haber estado un año sin competir.

Así fue el calentamiento de los jugadores grancanarios. Johor

Era la séptima jornada de la liguilla de clasificación, donde el Johor busca meterse en la Champions de Asia. Con esta victoria, el Johor de Viera, Roque y Jesé continúa luchando por su objetivo de meterse entre los ocho primeros que permiten clasificar a octavos de final. En estos momentos cuentan con 11 puntos y se encuentran dentro de la zona que da el billete para los octavos.

𝗔𝗙𝗖 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟮𝟱



Starting Line-up



CENTRAL COAST MARINERS vs JOHOR DARUL TA’ZIM



JDT: Andoni Zubiaurre, Jordi Amat, Bergson, Jonathan Viera, Roque Mesa, Eddy Israfilov, Óscar Arribas, Alvaro Gonzalez, Natxo Insa (c), Heberty… pic.twitter.com/33ojKEzU05 — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) February 11, 2025