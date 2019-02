Víctor Afonso, emigrante feliz en Gibraltar

Dos meses cumple ya Víctor Afonso en la Premier League de Gibraltar al frente del Lincoln Red Imps, equipo al que tiene en lo más alto de la tabla clasificatoria. El entrenador grancanario aceptó el reto en diciembre y tras manejar varias propuestas fuera de España («me hablaron de Grecia y Honduras, pero cuando me llamaron de aquí me ofrecieron seriedad y proyecto que me gustó») y, como admite abiertamente, la experiencia le está enriqueciendo «a todos los niveles», lo que le estimula a seguir «lleno de ilusión día a día». El que fuera técnico de filiales en la UD Las Palmas y Atlético de Madrid sueña con ganar el campeonato y poder disputar las rondas previas de la Champions League, el gran reto que se ha propuesto en esta nueva estación profesional en su carrera en los banquillos.

«Me he encontrado un campeonato cuyo nivel sería equiparable al de la Segunda División B de España. Podríamos estar entre los mejores clasificados de esa categoría, para que la gente se haga una idea. Eso sí, en relación a las estructuras, nos faltan muchas cosas que mejorar, fundamentalmente en lo que respecta a instalaciones, pues no disponemos de un campo que podamos utilizar en exclusividad para nuestro trabajo y dependemos siempre de unos horarios. Pero con esfuerzo y motivación se superan todos los obstáculos y en eso estamos», apunta.

Víctor vive y realiza su labor diaria en La Línea de la Concepción y únicamente cruza la frontera semanalmente para la disputa de los encuentros oficiales. En su plantilla tiene jugadores españoles, entre ellos Héctor Figueroa, hermano de Momo, gibraltareños (debe alinear obligatoriamente a tres por las normas imperantes), brasileños, portugueses y argentinos, un crisol de nacionalidades que conecta «con un español básico que todos entienden».

«Son profesionales, los que son de fuera viven en una residencia del club, y, la verdad, me demuestran un implicación altísima. Eso va a ayudar muchísimo al crecimiento y desarrollo del fútbol en Gibraltar. Dentro de unos años, de mantenerse los avances que veo, seguro que podrá empezar a hacerse sitio en Europa, donde, a diferencia de años anteriores, ya puede disputar competiciones internacionales, lo que ya es algo importante. Ya si alguna vez Gibraltar logra colar algún representante en la Champions sería algo tremendo», significa.

Con un censo de 35.000 habitantes, Gibraltar tiene dos divisiones de diez equipos cada una y el Lincoln Red de Víctor Afonso es, actualmente, la referencia de todos los demás, aunque él no cae en la autocomplacencia: «Vine para mejorar y evolucionar. Los resultados son fundamentales en el trabajo de un entrenador, pero también me quedo con todo lo que estoy aprendiendo y perfeccionando para poder seguir desarrollando mi carrera en los banquillos. Tengo contrato hasta verano y no hago planteamientos a largo plazo, simplemente disfruto de cada momento y lo vivo con la máxima intensidad». Él, que conoce el fútbol como nadie, aplica el mejor recetario: como si no hubiese mañana.