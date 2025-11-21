Valerón vuelve a los banquillos como nuevo entrenador del Arguineguín

El 'Flaco' toma las riendas del equipo de sureño que busca el ascenso a Preferente

Valerón, en su etapa en el cuerpo técnico de la UD, cuando dirigía el equipo amarillo Manolo Márquez. A la derecha, Aythami Artiles.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

El Club Deportivo Arguineguín ha hecho oficial la contratación del genuino Juan Carlos Valerón como nuevo entrenador del conjunto sureño, que actualmente copa la quinta plaza de la Primera Regional.

De esta forma, el Flaco vuelve a los banquillos, tras su última experiencia en 2020 como técnico en el Fabril, primer filial del Deportivo de La Coruña.

«Tenemos el enorme orgullo y emoción de anunciar que Juan Carlos Valerón, uno de los mayores referentes del fútbol canario, español y mundial, regresa a casa para asumir el cargo de entrenador del primer equipo», reza la nota publicada por el club grancanario en sus redes oficiales.

Cabe recordar que, tras su retirada, Valerón comenzó su recorrido en el mundo de la pizarra colaborando con los equipos filiales de la UD Las Palmas, hasta que, en la temporada 2017-18 se convirtió en uno de los ayudantes de Manolo Márquez al frente del primer equipo amarillo.

Tras conseguir el título de entrenador UEFA B, tomó las riendas de Las Palmas Atlético en la entonces Segunda B. Posteriormente, en julio de 2019, se incorporó al cuerpo técnico de la Federación Canaria de Fútbol, como responsable de los combinados masculinos que compiten en los correspondientes campeonatos autonómicos.

Su última experiencia fue con el citado Fabril que, curiosamente, dirige en la actualidad un viejo conocido tanto de la UD como del Depor, Manuel Pablo.

«Tras recorrer el mundo demostrando talento, humildad y valores, Juan Carlos vuelve a sus orígenes. Vuelve al club donde todo empezó, al lugar que vio nacer su amor por el fútbol. Y lo hace para compartir su experiencia, su mirada del juego y su forma de entender este deporte, siempre desde la calma, la elegancia y el respeto. Para el CD Arguineguín es un honor inmenso contar con él en esta nueva etapa«, agrega la nota de la entidad isleña.

Con un balance de 19 puntos en 11 encuentros -5 victorias, 4 empates y 2 derrotas-, el equipo moganero se sitúa en la quinta plaza del Grupo 2 de Primera Regional, ocupando así la última plaza que da acceso a las eliminatorias de ascenso. Esta semana descansa el equipo -al ser un grupo con un número impar de competidores, en total 17-, por lo que el próximo compromiso será el viernes 28 de noviembre en casa ante el Unión Carrizal.