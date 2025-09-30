Los trofeos de la Selección recorrerán los colegios canarios La Consejería de Educación y la Fundación Canaria de la FIFLP presentan la exposición itinerante de los trofeos del equipo nacional masculino y femenino

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y el presidente de la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia, presentaron ayer la exposición itinerante que reúne los trofeos oficiales conquistados por las Selecciones Españolas de Fútbol, tanto masculina como femenina, así como los títulos más representativos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La iniciativa, que recorrerá centros educativos de las islas en los próximos meses, permitirá a los jóvenes canarios conocer de cerca algunos de los logros más importantes de la historia del fútbol español. La primera parada será en ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo.

Sobre la muestra, Poli Suárez señaló que «supone un auténtico orgullo que Canarias sea la primera parada de esta exposición única que acerca a nuestros jóvenes algunos de los momentos más emocionantes de la historia no solo del fútbol, sino del conjunto del deporte español». Para el consejero, «no solo se trata de contemplar trofeos, sino de entender el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo que hay detrás de cada uno de ellos».

Asimismo, subrayó el hecho de que «la muestra recorra centros educativos de todas las islas tiene un enorme valor, porque permitirá que miles de estudiantes vivan de cerca estos hitos y se inspiren en ellos y ExpoDeca es el marco perfecto para iniciar este recorrido, porque representa precisamente esa unión entre deporte, educación y sociedad».

Por su parte, el presidente de la Fundación Canaria de la FIFLP, José Juan Arencibia, destacó que «esta exposición es mucho más que una muestra de trofeos, es una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones la grandeza del fútbol español y los valores que lo han hecho posible. Queremos que los estudiantes vean en cada copa un ejemplo de sacrificio, compromiso y trabajo colectivo, porque esos principios son aplicables no solo al deporte, sino a su vida cotidiana y a su formación personal».

Entre los trofeos que forman parte de esta muestra destacan algunos de los hitos más brillantes de la Selección. España conquistó su primera Eurocopa en 1964, cuando derrotó en Madrid a la Unión Soviética en la final, iniciando así su palmarés internacional. Décadas más tarde, llegó la época dorada del fútbol español, con la Eurocopa de 2008 en Viena, tras vencer a Alemania, a la que siguió la inolvidable Eurocopa de 2012 en Kiev, donde el combinado nacional se impuso con autoridad a Italia en la final. La vitrina se completa con la más reciente Eurocopa de 2024 en Berlín.

Junto a estas gestas, la exposición muestra los dos mayores logros: la Copa del Mundo masculina de 2010 en Johannesburgo y el Mundial femenino de 2023 celebrado en Sídney.