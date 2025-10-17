El nuevo técnico del conjunto del norteño espera revertir la situación de una plantilla estancada en puestos de descenso

«Aún hay tiempo en esta campaña para que el Arucas supere cualquier reto»

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 17:24

Tras la marcha de Jorge Muñoz, el Arucas CF cuenta ahora con el experimentado Chus Trujillo, exentrenador de la UD Tamaraceite, Ceuta y Terrassa. En su currículum figuran un ascenso a Segunda B, otro a Segunda RFEF y uno más a Primera Federación. Ahora, el reto en la Ciudad de las Flores, con el equipo en la zona roja, se antoja mayúsculo.

-¿Cómo fue la negociación? Parece que se aceleró todo en apenas 48 horas...

-El fin de semana se pusieron en contacto conmigo. Hablamos el domingo por la tarde y ya nos pusimos manos a la obra para tomar el proyecto.

-Curiosamente, esta oportunidad le agarra ahora que está estrenando faceta de comentarista en los medios -La Radio Canaria, más concretamente-. Desde fuera, supongo que tendría una visión de lo que le estaba pasando al equipo.

-Creo que contestar a eso sería aventurarme, y nunca se sabe. Estoy convencido de que Jorge (Muñoz) dio lo mejor de sí. Puso todo su talento seguro, pero a veces no salen las cosas. No siempre hay explicaciones a lo que ocurre porque son infinitas variables. Haces lo mismo que haces siempre y estoy convencido de que, si hubiera seguido, es posible que hubiera revertido la situación. Tenemos el ejemplo del año pasado de Yoni Oujo con el San Mateo. No se trata de buscar culpables, hay que tratar de pasar página, quedarte con lo bueno y crecer».

-¿Y qué le pide la directiva? ¿Amarrar la salvación? ¿Apurar las opciones de ascenso?

-A mí me dicen que saquemos todo el potencial de la plantilla. Que los jugadores sean reconocibles y saquen lo mejor de lo que tienen. Luego la inercia nos dirá donde estaremos y a falta de diez jornadas ya hablaremos.

-¿Hay margen para remontar el vuelo y meter al equipo en la zona alta?

-Partiendo de la realidad de que estamos en puestos de descenso, todavía hay tiempo para cualquier cosa, tanto para triunfar como para hundirse. Hay margen para superar cualquier reto.

-¿Cuál será el estilo o la impronta que quiere plasmar en este equipo?

-Siempre es relativo. A mí me gusta el estilo que seguramente le gusta a todo el mundo. Pero con el paso del tiempo me he vuelto cada vez más pragmático. Lo primero será sacar todo el talento que creo atesora esta plantilla, sobre todo para no estar a expensas de los rivales. A partir de ahí, ellos marcarán el estilo.

-¿Qué ha cambiado del Chus Trujillo que tomó en su momento al Tamaraceite con el que asume ahora el banquillo del Arucas?

-La pasión sigue intacta, si bienqueda una evolución que yo noto que he adquirido sobre todo en el trabajo anímico o psicológico de los jugadores. Con cada experiencia maduras mucho en ese aspecto.

-¿Cómo afronta ese primer reto ante el Tenisca en La Palma?

-Habrá que vencer si quiero dudar en el banquillo (risas). Somos dos equipos con necesidades. El que menos muestre esas urgencias puede llevarse el partido. Nosotros debemos ir a cualquier campo con la idea de ganar.

