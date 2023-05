Socorro: «Cuando acabe el partido, espero no acordarme del árbitro»

El pasado domingo en el Anexo al estadio de Gran Canaria en el partido de ida frente a la UD Las Palmas Atlético, el técnico de la UD San Fernando, Juan Carlos Socorro, manifestó de forma pública su disconformidad con la actuación arbitral: «Lo que pido son árbitros competentes para lo que nos estamos jugando cada equipo», sugeriendo así un trío arbitral «que se jueguen un ascenso». Este domingo, a las 12.00 horas, el Sanfer recibe al filial amarillo con «muchas ganas».

–¿Cómo valora esa derrota en el Anexo el pasado domingo?

-Lo que buscamos el otro día fue llevarnos un buen resultado para la vuelta. Y así fue. Tenemos que remontar, pero estoy orgulloso de mis jugadores. Los amarillos tiraron solo una vez a puerta en 90 minutos y nosotros tuvimos cuatro claras. Es la tócnica que estamos teniendo en la segunda vuelta y por suerte la eliminatoria está abierta aún.

–¿Qué espera Socorro del partido de vuelta en Maspalomas?

–Pues pido a mis jugadores concentración y que compitan la eliminatoria. Personalmente espero pasar de ronda. Es verdad que en el partido de ida teníamos la ventaja, ahora en el de vuelta la tienen ellos pero bueno, es mínima y asumible. Vamos a por ella, tenemos todo para pasarla. Debemos al menos meter un gol si queremos pasar a la siguiente ronda.

–El empate en la eliminatoria le vale al Sanfer. ¿Espera una afición volcada con el equipo?

–Nos vale el 1-0 para empatar la eliminatoria y, en la prórroga, pasar. Creo que es una ventaja que tenemos, pero siempre marcando uno más que ellos. Estamos preparados y con el apoyo de la afición lo lograremos. Espero que lo que dije del árbitro no sea haya malinterpretado porque lo que quería decir es que pedimos árbitros que se estén jugando algo, porque si no se están jugando nada, mal vamos. El objetivo es que cuando acabe el partido no nos acordemos del árbitro. Porque se sabe que pitarle a la UD pesa, ese escudo pesa mucho. Estoy convencido de que Mendoza Godoy lo hará bien.

-La falta de acierto del Sanfer y la solidez defensiva del filial amarillo en la ida fue determinante, ¿tiene la clave para hacerle daño al conjunto de Yoni Oujo?

-Esta será la cuarta vez que nos veamos las caras este año. Nos conocemos muy bien. Se va a decantar por pequeños detalles, en si la suerte está de nuestro lado y en que las decisiones caigan a tu favor. No como el otro día con el penalti, la falta y expulsión, el gol anulado, etc.

-Si su equipo pasa de ronda, ¿a quién prefiere en la final al Lanzarote o Villa de Santa Brígida?

-Da igual. El Villa es el que mejor lo ha hecho en casa, solo ha perdido un partido, pero el Lanzarote llega muy bien a este tramo final. Elegir a uno u otro sería equivocarme porque los dos son igual de complicados.