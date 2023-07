«Silva hizo fácil lo imposible»

Vicente Miranda (Arguineguín, 1955) es una autoridad a la hora de analizar la figura de David Silva, leyenda del fútbol canario y español y que ha monopolizado la actualidad informativa por el anuncio de su retirada. «Conozco a David desde antes de que naciera», enfatiza este agente FIFA, con vínculos familiares y vecinales con el legendario atacante («soy primo de su abuelo paterno Nano, ya fallecido, y vivíamos en casas pegadas»). Miranda, entrenador y presidente del Arguineguín décadas atrás, fue testigo de las primeras patadas que le dio a la pelota Silva, asistió a su infancia y adolescencia en primera línea y, además, le llevó a probar por el Real Madrid en edad cadete. Su testimonio no tiene competencia a la hora de hablar sobre un genio inigualable.

-¿Cómo ha acogido el adiós al fútbol de David Silva?

-Con respeto, porque seguro que ha sido una decisión meditada y dolorosa, por producirse a raíz de una lesión grave. Creo que David no merecía irse así. Pero ahí queda la admiración de todos, los mensajes de apoyo y de ánimo. Ha sido alguien muy, muy especial y se está notando. Todavía no he podido hablar con él ni con la familia. Supongo que estarán siendo días para asimilarlo todo.

-Por lo que lo conoce, ¿lo ve ligado al fútbol a partir de ahora ya sea como entrenador o en otras funciones?

-No lo creo. Él tiene negocios y otras motivaciones y pienso que, después de tantos años de carrera, exigencia y presión, seguro que quiere disfrutar de la vida, de la familia, de la tranquilidad de poder llevar otra rutina. Es una persona tranquila, sencilla y que disfrutaba jugando. No lo veo metido otra vez en el fútbol.

-¿Y vendrá a su tierra, a Gran Canaria?

-Seguro. Es un enamorado de Arguineguín, de Gran Canaria. Es cierto que lo quieren mucho en Manchester, en Valencia, ahora, seguro, que en San Sebastián. Pero como su isla, nada. Aquí tiene su casa y aquí va a estar casi todo el tiempo.

-Haga retrospectiva. ¿Imaginó alguna vez que aquel niño que conoció en los campos de tierra acabaría teniendo una carrera como la que ha dibujado?

-Desde niño se le veía algo especial. Con 5 o 6 años, jugando con los pibitos del pueblo, era una maravilla verle. Siempre cuento la anécdota de Adán y Eva. Adán era el padre de Juan Carlos Valerón y siempre me decía, cuando Juan Carlos era un renacuajo, que tenía condiciones, que podía llegar. Y Eva, la madre de David, años después, repetía lo mismo. Que su niño era diferente, que había que prestarle atención por esos detalles que tenía. Los dos acertaron y de qué manera.

-Ya en edad cadete era imposible que pasara desapercibido. ¿Por qué esa prueba en el Real Madrid y no, por cercanía y lógica, en la UD Las Palmas?

-David empieza en el Arguineguín, se va al San Fernando de Maspalomas porque en el pueblo no teníamos equipos para los chicos de su edad en esa etapa de formación y luego regresa al Arguineguín. Se salía en cada partido. Destacaba siempre. Le propongo a la familia que lo mismo podrían verlo otros clubes... Y desde el primer momento me dicen que mejor fuera, que si puede ser, el Madrid. Ni hablamos de la UD Las Palmas, la verdad. Yo era el organizador del Torneo Internacional de Maspalomas en aquel entonces, invitaba a directores deportivos y secretarios técnicos de media Europa y tenía muchísimos contactos. Y también en el Real Madrid. Vicente Miera, Pirri, José Antonio Camacho, llegué a conocer a Luis Molowny... Total, que arreglamos que fuese a probar a la antigua Ciudad Deportiva.

-¿Es verdad que lo descartaron por «bajito» como se ha dicho?

-A mí nadie del Madrid me dijo eso. Estuvimos allí una semana y, la verdad, David hizo unos entrenamientos y partidillos fantásticos. Recuerdo que coincidíamos con Míchel cuando llevaba a su hijo Adrián a entrenar. Míchel no pertenecía al Madrid en esa época, aunque el Madrid era como su casa. Teníamos buena amistad y le dije que le echara un ojo a David. Lo vio y, medio en broma, me dijo: Parece que sí, que al final entiendes de fútbol. Vaya figura que has traído. Pero acabó la prueba, nos volvimos a casa y no nos llamaron más del Madrid.

-Y apareció el Valencia...

-El Arguineguín compite en un torneo cadete con varios equipos, el Valencia entre los mismos. David le hace dos o tres goles al Valencia y se marca un partidazo. Y, con 14 años, ni dudan en el Valencia en llevárselo. Y ahí empieza todo.

-Títulos con España, sobresaliendo ese Mundial de 2010, y con sus clubes, genialidades en los estadios, fama y prestigio de manera continuada dentro y fuera de España... ¿Con qué se quedaría de todo lo que le ha dado Silva al fútbol?

-Con la naturalidad con la que lo ha conseguido todo. Ha hecho que parezca fácil lo que era imposible. Tiene un don, un talento...Uno pensaba que David podía llegar... ¡Pero es que en Inglaterra es un ídolo y ha sido campeón del mundo y de Europa con España! Es impresionante. Y luego viene aquí y está con los amigos de toda la vida, sigue siendo tímido... Es el de siempre pero con el mérito de no perder esa sencillez pese a que lo ha sido todo en el mundo del fútbol.

-¿Le faltó la UD Las Palmas?

-Sí. Él quería vivir la experiencia de jugar en la UD. Es una pena que no se haya dado esa oportunidad.

-¿Cree que se le valora más fuera de Canarias que dentro precisamente por eso?

-Pues no debería ser así. Porque uno repasa los grandes nombres que ha tenido la UD como Tonono, Guedes, Germán o Valerón, por decir unos cuantos, y, con todo el respeto del mundo, ninguno, ni de lejos, ha hecho lo que David Silva. Aquí se le han hecho a David muchos homenajes y la gente le quiere. Y con el paso del tiempo se valorará todavía más su figura. No me cabe la menor duda.