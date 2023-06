Unai Simón: «Jugar o no depende del entrenador, respetaré la decisión»

Treinta y una veces internacional con España, Unai Simón regresa a una convocatoria de la selección después de perderse la doble cita de marzo por lesión. Fijo con Luis Enrique desde noviembre de 2020, cuando el asturiano puso fin a la era De Gea situando al de Murguía bajo palos en un amistoso disputado contra Países Bajos, encadenó 20 titularidades consecutivas defendiendo la portería de La Roja y solo faltó a los amistosos frente a Albania y Jordania en la última época de Lucho como timonel nacional, en la que tuvo como escoltas principales a Robert Sánchez y a David Raya. Sin embargo, al arquero del Athletic le toca ahora ganarse la confianza de Luis de la Fuente.

El riojano le convocó para doce enfrentamientos con la sub-21, donde mantuvo una dura pugna con Sivera. El alavés fue titular en seis de esos partidos y suplente en la media docena restante. Kepa Arrizabalaga parecía partir con ventaja en los planes del técnico de Haro tras las buenas actuaciones del ondarrés contra Noruega y Escocia, pero la Final Four de la Liga de Naciones servirá como termómetro en la lucha que mantendrán los dos cancerberos vascos por ser el portero titular de España en esta nueva etapa que nació el 25 de marzo en el malagueño estadio de La Rosaleda. Unai Simón dejó claro este lunes que no está dispuesto a vender baratos sus guantes, aunque se pone al servicio de De la Fuente y asumirá sin problemas el rol que le asigne.

«Jugar o no jugar es una situación que no depende de mí, depende del entrenador. He estado jugando hasta esa convocatoria de marzo. La decisión que tome el míster habrá que respetarla», señaló el de Murguía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde prepara con sus compañeros la semifinal de la Liga de Naciones que medirá el jueves a España con Italia en Enschede, la casa del Twente.

«Lo que transmite Luis de la Fuente y las herramientas que nos da son las necesarias»

«No sé quién va a jugar dentro de dos días, pero no es algo que me preocupe. Los debates de quién sea o no titular los generáis vosotros. Lo que nosotros intentamos es rendir al mejor nivel por el bien del equipo», incidió el alavés, que negó que Luis de la Fuente le crucificase tras el partido ante Italia que abrió la andadura de España en el Europeo sub-21 celebrado en 2019, pese a que tras ese encuentro fue Sivera quien llevó las riendas de la portería hasta la final contra Alemania.

«No me puso la cruz. Son decisiones que tienen que tomar los entrenadores. Solo pueden participar once, y, en nuestro caso, un portero. Aquello no fue poner la cruz, fue mirar lo mejor para el equipo. Lo mejor para ese momento fue poner a Antonio y no fue ninguna cruz porque meses después juego unas olimpiadas con él. Le conozco desde la primera Copa Atlántico que disputé con él. Hemos tenido una relación profesional y cercana y es bonito ver que ahora volvemos a coincidir en la absoluta», señaló sobre Luis de la Fuente, un preparador del que dijo que ha tenido «un crecimiento profesional espectacular» y que, a su entender, ya demostró estar suficientemente capacitado para dirigir a la absoluta cuando entrenaba a La Rojita. «Lo que he visto de él, lo que transmite y las herramientas que nos da son las necesarias», aseveró Unai Simón.

Cierre de filas

El portero del Athletic salió al paso de las dudas que se han generado en torno al nuevo seleccionador tras la derrota que sufrió España a manos de Escocia en Hampden Park el 28 de marzo. «La figura del entrenador siempre ha estado discutida. También lo estaba con Luis Enrique. No pensamos en lo que ocurrió en el pasado, ni en lo que pasó en Glasgow. Lo que haya pasado antes nos va a servir como aprendizaje, pero no nos va a lastrar», aseguró Unai Simón, que expresó la ilusión del grupo por la que será la segunda Final Four de la Liga de Naciones consecutiva para España. «Es un título y tenemos que pelear para conseguirlo», manifestó.

«Lo que haya pasado antes nos va a servir como aprendizaje, pero no nos va a lastrar»

El cancerbero aplaudió el carácter de Luis de la Fuente, un entrenador metódico y mesurado que simplifica el trabajo de sus pupilos con doctrinas claras. «Muchas veces los mensajes hay que darlos breves y concisos para que calen. Luis es muy motivador, te sabe llevar bien. Es muy buen entrenador y no es de alterarse mucho ni de perder los papeles. Es un tipo tranquilo que sabe lo que toca», razonó el vasco, cuya labor variará en la nueva etapa respecto al papel que le tocaba asumir con Luis Enrique. «Sobre todo en el tema de inicio, buscar un poco más esa línea de delanteros, buscar el juego directo cuanto te están haciendo una presión más encimada. Pero no cambia mucho para el portero, que lo que tiene que hacer es dominar el área. Cuando cambian los entrenadores tienes que adaptarte», acotó.