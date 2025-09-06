Turquía eleva el grado de exigencia para España

Óscar Bellot Madrid Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

Tras brillar el jueves en Sofía, donde selló un solvente triunfo frente a Bulgaria con goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino en la primera parte, la selección española afrontará este domingo un duelo clave contra Turquía en el infierno de Konya. El combinado otomano, dirigido desde el banquillo por el italiano Vincenzo Montella y liderado por el madridista Arda Güler, aumentará el grado de exigencia para la tropa de Luis de la Fuente en un pleito en el que se pondrá en juego el liderato del grupo E dentro de la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque es cierto que Turquía solo ha logrado derrotar a La Roja en uno de los once enfrentamientos que han mantenido previamente, un 1-0 cosechado en Estambul rumbo al Mundial de 1954, de cuya fase final disputada en Suiza se quedó fuera España por la mano de un 'bambino' de 14 años llamado Franco Gemma que extrajo el nombre de Turquía en el polémico sorteo celebrado para desencallar un cruce que no se había podido resolver ni en el partido de desempate, no lo es menos que los otomanos han sido históricamente un rival indigesto para las huestes españolas, a las que han abocado a las tablas en otras cuatro ocasiones, y su presente nada tiene que ver con el de esa débil Bulgaria a la que España pudo hacer mucha más sangre.

Baste recordar en este sentido su actuación en la Eurocopa de Alemania, donde Turquía alcanzó los cuartos de final haciendo gala de un espíritu guerrero que volverá a poner sobre la mesa este domingo en Konya, antigua tierra de sultanes que pasó a ser conocida posteriormente como 'La Ciudadela del Islam' y que hoy sigue siendo un bastión musulmán regido por el tradicionalismo, lejos de la cosmopolita Estambul.

Hasta allí se ha llevado la federación que preside Ibrahim Ethem Hacıosmanoglu un encuentro al que Turquía llega espoleada por la victoria por 2-3 que consiguió el jueves en suelo georgiano con un doblete del nuevo delantero del Fenerbahçe y ex del Benfica Kerem Akturkoglu y otra exhibición de Arda Güler, asistente a balón parado en el tanto de Mert Muldur que sirvió para que los discípulos de Montella descerrajasen el litigio a los tres minutos de juego.

Aviso de Arda Güler

El zurdo de Altindag es uno de los pesos pesados en el centro del campo de una selección llena de talento en la que también descuellan el interista Hakan Çalhanoglu y el 'bianconero' Kenan Yildiz, pero que no podrá contar este domingo con Baris Yilmaz a causa de la roja que vio el extremo del Galatasaray frente a Georgia.

Transformado por Xabi Alonso en el nuevo timonel del Real Madrid, Arda Güler suma ya 22 internacionalidades a sus espaldas con apenas 20 años, ha pasado un sinfín de vicisitudes que le han servido para fortalecerse tanto en el aspecto físico como en el apartado mental y no dudó en alertar a España sobre la encerrona que han preparado los turcos para este domingo en un estadio donde seis años atrás cayó una Francia que ostentaba ni más ni menos que la condición de campeona del mundo. «Será un partido difícil en teoría, pero tampoco será fácil para España. Aún no saben el increíble ambiente que se respira en Konya», avisó el madridista, que si bien se mostró convencido de que «la posesión de España será mayor», quiso dejar claro que Turquía intentará imponer su idiosincrasia.

Evitarlo será el objetivo de una España que solo ha vencido una vez en sus seis visitas anteriores a tierras turcas. Fue en 2009, cuando, también rumbo a un Mundial del que saldría entronizada y presentándose como vigente campeona de Europa, logró remontar el tanto inicial de Senturk en Estambul con goles de Xabi Alonso, de penalti, y de Albert Riera, este último casi sobre la bocina. Para conseguirlo, La Roja, que acumula 26 partidos oficiales sin conocer la derrota, la segunda mejor racha de su historia, tratará de hacerse fuerte desde un centro del campo en el que Zubimendi apunta a repetir en la base junto a Pedri y Merino para que Rodrigo siga cogiendo tono de forma progresiva. Dado que De la Fuente no acostumbra a tocar demasiadas piezas, la principal novedad podría ser la entrada en el lateral derecho de Carvajal, que ya dispuso de media hora contra Bulgaria.

-Alineaciones probables:

Turquía: Cakir, Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali, Yuksek, Çalhanoglu, Akgun, Arda Güler, Yildiz y Akturkoglu.

España: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal y Nico Williams.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Hora: 20:45 h.

Estadio: Konya Buyuksehir Arena.

TV: La 1.