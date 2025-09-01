Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Carvajal estrecha la mano de Álvaro Morata al inicio de la concentración. Sefutbol
Mundial 2026

De la Fuente abre la ruta mundialista aferrado a sus pretorianos

La vuelta de Carvajal y de Rodrigo, así como la defensa a ultranza de Morata, responden al afán cohesionador de un preparador que entiende la selección como una familia

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:32

Tres meses después de que Portugal le impidiese revalidar la corona de la Liga de Naciones, la selección española inicia un nuevo curso con ... ilusiones renovadas. Los duelos que librará el jueves ante Bulgaria en Sofía y el domingo contra Turquía en Konya abren la ruta de la vigente campeona de Europa rumbo al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Sería la primera Copa del Mundo para Luis de la Fuente, al que el fiasco de Luis Enrique en Catar elevó a la absoluta. Pese a que la composición de un grupo que completa Georgia otorga a España la condición de indiscutible favorita para certificar el billete sin necesidad de pasar por la repesca, el riojano no se fía. De ahí que haya vuelto a rodearse de todos sus pretorianos aprovechando que la familia, al fin, está sana y al completo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  2. 2 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós
  3. 3 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  4. 4 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  5. 5 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  6. 6 La UD cae en la trampa
  7. 7 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  8. 8 Cuarto récord mensual consecutivo de captura de serpientes en Gran Canaria
  9. 9 Contra la inseguridad: Las Palmas de Gran Canaria quiere siete nuevas cámaras de vigilancia en sus calles
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 1 de septimbre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De la Fuente abre la ruta mundialista aferrado a sus pretorianos

De la Fuente abre la ruta mundialista aferrado a sus pretorianos