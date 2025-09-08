Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mikel Merino celebra el tercero de lo goles que marcó el domingo ante Turquía. Murad Sezer (Reuters)
Análisis

El centro del campo de España toma la delantera

Sin un nueve clásico, la aportación de los jugadores que llegan desde segunda línea mantiene el formidable caudal ofensivo de una selección que provoca pánico a nueve meses del Mundial

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:11

Deslumbrante en todos los sentidos hasta el punto de sorprender incluso a su arquitecto, un Luis de la Fuente cuyos méritos hay que aplaudir sin ... ambages, la selección española navega viento en popa a toda vela camino de un Mundial en el que partirá como favorita. Cierto es que queda casi un año para esa infladísima Copa del Mundo con 48 participantes, habrá vaivenes anímicos de por medio, inevitables golpes en forma de lesiones y azares de todo tipo que sacudirán el barco, pero La Roja es un equipo con mayúsculas que sale reforzadísimo de los dos compromisos que ha afrontado en septiembre, un mes trampa.

