Los números de una España para soñar con otra era dorada

Todos los números están con La Roja. A ocho meses para que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dé el pistoletazo de salida, ... la selección española de Luis de la Fuente sigue engrosando unos registros sin parangón, incrementando así el bagaje de una etapa con el riojano en el banquillo que acumula ya dos títulos y tres finales de tres posibles.

Con el técnico de Haro España conquistó la Liga de Naciones en 2023, redobló la apuesta con una perfecta Eurocopa de Alemania en 2024 y ya este mismo año, en junio, se quedó a las puertas de un nuevo trofeo al ceder en los penaltis ante Portugal en la final de la última edición de la Nations.

A lo largo de este tiempo La Roja ha enlazado, entre estos tres torneos y fases de clasificación, 29 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota, algo que solo había conseguido la selección dirigida por Vicente del Bosque entre aquel inesperado tropiezo del debut en el Mundial de Sudáfrica, contra Suiza, el 16 de junio de 2010, y la final de la Copa Confederaciones que perdió frente a Brasil en Río de Janeiro tres años después, el 30 de junio de 2013. En total fueron 1.110 días para establecer un hito que la actual España ha igualado en un lapso de tiempo menor (931).

Algo más de dos años y medio acumula la selección sin tropiezo oficial. Es el tiempo transcurrido entre el doloroso 2-0 ante Escocia en Glasgow en el segundo partido con De la Fuente en el cargo, de clasificación para la Eurocopa de 2024, y el 4-0 a Bulgaria en el camino hacia el Mundial del próximo año. Un periodo de incuestionable éxito que abarca la práctica totalidad de esta etapa con el riojano, cuyos números están a la altura de los mejores e incluso por encima.

El de Haro ha dirigido 35 partidos desde su llegada al cargo en diciembre de 2022, tras el abrupto final de la era Luis Enrique en el decepcionante Mundial de Catar. Desde entonces acumula 27 victorias, 6 empates y solo dos derrotas, la oficial en Escocia y un amistoso contra Colombia en Londres en marzo de 2024. A estos datos sobre el papel se suma el triunfo ante Lituania en Leganés en un amistoso previo a la Eurocopa de 2021 (4-0), disputado en representación de la absoluta por la sub-21 entonces guiada por De la Fuente después del caso de covid que afectó a Sergio Busquets.

En total 28 triunfos que ya solo superan cinco seleccionadores en toda la historia -Del Bosque (87), Luis Aragonés (38), Miguel Muñoz (37), Clemente (36) y Kubala (31)-, pero sobre todo el mejor porcentaje de partidos ganados de siempre, con un 77,8% ligeramente superior al que logró Del Bosque (76,3%).

Esta España sostiene de momento el pulso a la generación dorada, al menos en las cifras, pero solo la conquista del Mundial puede abrir verdaderamente el debate. El cetro del planeta fútbol, el trofeo de los trofeos, es la diferencia sustancial entre ambos equipos y por ello la actual selección comienza a mirar seriamente hacia la cita del próximo año en Norteamérica. Una victoria en Georgia en noviembre remataría virtualmente la faena de conseguir el billete, primer paso, pero La Roja va más allá.

Competencia

A falta de dos convocatorias más para la hipotética lista mundialista, España tiene un bloque muy definido y alternativas a raudales. Y es que las ausencias y el altísimo rendimiento de los futbolistas que las han suplido últimamente parecen reabrir dilemas en algunas posiciones. Unai Simón, Le Normand, Cucurella, Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal y Nico Williams se perfilan como incuestionables, pero el resto de puestos todavía albergan dudas.

Zubimendi sigue ejerciendo de impecable ancla junto al mago Pedri y el rendimiento de un jugador que ya respondió a las mil maravillas cuando le tocó sustituir a Rodri en la final de la Eurocopa, además de las dudas sobre la plena recuperación del Balón de Oro en 2024, ofrecen batalla en el puesto de mediocentro.

Lo mismo ocurre con el central del perfil izquierdo, pues Huijsen parecía el dueño de una posición que reclama la jerarquía de Laporte, un pretoriano para De la Fuente recuperado para la causa con su puesta a punto tras el complejo regreso al Athletic. Cubarsí y Vivian se mantienen en la recámara.

Otro tanto sucede en el lateral derecho, pues aunque Carvajal cuenta con los galones, la evolución de Pedro Porro es muy destacable. Sin embargo, la patata caliente para De la Fuente reside ahora en el tercer integrante del centro del campo. Cómo sacar del once a Merino, un jugador capaz de sumar ocho goles con La Roja este año desde un emplazamiento mucho más cercano al área rival, que además ha calcado para Pedri el rol de mariscal que le catapultó al estrellato en el Barça. Con este dibujo, el navarro parece haber adelantado a Fabián Ruiz, todo un pilar del PSG que reinó en el Viejo Continente. Competencia a raudales con el Mundial a la vista.