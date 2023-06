De la Fuente: «Croacia y España somos hoy los dos mejores equipos de Europa»

Luis de la Fuente espera un partido muy nivelado ante Croacia y recuerda que la oportunidad de pelear por un título representa un «privilegio» que tiene muy comprometidos a los 23 internacionales que se llevó hasta los Países Bajos con el objetivo de conquistar la Liga de Naciones. Un trofeo que podría suponer un espaldarazo para el técnico riojano y consolidarle al mando de La Roja. «Será una final muy igualada con dos grandísimos equipos. Si estamos aquí es porque hemos demostrado que hoy somos los dos mejores equipos de Europa», aseveró en la previa del duelo que se disputará el domingo en Róterdam.

El seleccionador español afronta el choque con «una fe ciega» en todos sus futbolistas porque les ve «con una motivación excepcional», razón por la que no le inquieta demasiado el once que salte al césped del estadio del Feyenoord. «Haga lo que haga no me va a defraudar ninguno porque el nivel es muy alto», defendió el timonel de un grupo que llega a la cita «en el mejor momento de la temporada» pese al desgaste acumulado por un calendario brutal porque, incidió, «en muchas circunstancias lo físico se ve superado por el aspecto mental». «Tenemos tanta motivación por jugar este partido que muchas veces tengo que pararles», sostuvo un técnico que salió «muy satisfecho» de la semifinal contra Italia, pero que recordó que «mañana es el día para dar otro pasito adelante».

Como no podía ser de otra manera, Luis de la Fuente tiene presente que una victoria sobre Croacia serviría para reforzar un proyecto que se vio golpeado por la derrota ante Escocia en marzo, pero quiso poner por encima de todo al colectivo y restar presión a sus futbolistas dándole valor al camino recorrido. «Lo que da reconocimiento son los títulos, pero yo creo que lo más importante es el trabajo previo a la consecución de los títulos. El título es el barniz. Estoy muy contento con el trabajo que voy realizando y de la posibilidad de jugar esta final. En todas las finales he salido satisfecho porque jugar una final es un privilegio que tienen muy pocos. Cuando uno se deja todo no puede haber frustración, nunca. Ahora, queremos ganar este título, pero no por el valor personal sino porque quiero que España se gane de nuevo el espacio que nos corresponde», argumentó.

Contento por disponer de «un grupo de jugadores muy equilibrado y versátil», el preparador de Haro escondió sus cartas sobre el once que dispondrá frente a Croacia, pero insistió en que cualquier decisión estará «totalmente razonada», ya que «los cambios no se hacen por capricho ni por ver si hay suerte». Defendió que independientemente de que jueguen o no, todos sus futbolistas «se sienten importantes» únicamente «con el hecho de estar aquí entre 23», puesto que maneja «un grupo excepcional» en el que prima el colectivo. «Ante todo somos equipo, somos compañeros y estamos pensando más en el equipo que en uno mismo. Si alguien se va sin haber participado es exactamente campeón como el que haya jugado todos los partidos de la competición », explicó.

Fortaleza mental

Tuvo palabras de alabanza para Rodrigo Hernández y Luka Modric, a los que describió como «dos fueras de serie». «De Rodri ya dije al poco de ser seleccionador que para mí era el mejor mediocentro del mundo. Modric me parece otro top mundial», apuntó Luis de la Fuente. Sin embargo, no quiso centrarse únicamente en el futbolista del Real Madrid a la hora de aludir a los peligros que ofrece el combinado ajedrezado ya que, recordó, «en Croacia hay futbolistas de nivel mundial y por eso están donde están».

El preparador de la selección española bendijo el trabajo de Gavi frente a Italia, pese a que al futbolista del Barça se le vio algo incómodo ejerciendo de mediapunta. «A mí Gavi me gusta en casi todas las posiciones. Luego para gustos son los colores», dijo sobre el jugador de Los Palacios. Respaldó también a Ansu Fati, al que ve «totalmente integrado, feliz y recuperando sensaciones». Valoró igualmente la dupla que conformaron Le Normand y Laporte en el eje de la zaga contra Italia. «Son dos grandísimos jugadores que están ofreciéndonos lo que esperábamos. Estoy especialmente contento con el debut de Le Normand porque corroboró lo que estamos viendo en su club, donde hizo una temporada fantástica», comentó.

Reconoció por último haber trabajado estos días los penaltis y apeló la fortaleza mental de sus futbolistas en caso de que el choque tenga que dilucidarse en la prórroga, un escenario en el que los balcánicos son especialistas al haber afrontado periodos de alargue en nueve de sus doce últimas eliminatorias en grandes torneos. «Hay que llegar muy entero psicológicamente, el físico también marca mucho, pero lo que marca la pauta es la cabeza», razonó.