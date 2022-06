Luis Enrique: «No veo ninguna selección que maneje el balón como nosotros»

Luis Enrique está satisfecho con la personalidad que demuestra la selección española, sin importar el contrincante que tenga enfrente. «No veo ninguna selección que maneje el balón como lo hacemos nosotros. En la Eurocopa nadie daba un duro porque tuviéramos el balón más que Italia y lo tuvimos. Destacaría lo que hacemos sin balón, pero también con balón, independientemente de cómo sea el rival», incidió en la previa del duelo contra la República Checa, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones.

Un envite en el que España busca resarcirse tras el empate que cosechó el jueves en el Benito Villamarín y mantenerle el pulso a la República Checa, líder del grupo después de que el combinado centroeuropeo derrotase ese mismo día a Suiza en Praga. «Esperamos un partido muy difícil, por la competición y por el nivel de los equipos. República Checa asciende de la Liga B, pero ya ha demostrado que puede ganar a cualquiera. Es un equipo valiente que nos va a costar porque defiende muy bien. No hay ningún equipo sencillo en ninguna competición, y menos en esta», destacó el seleccionador español.

El asturiano puso los tropiezos que sufrieron Francia y Bélgica en la primera jornada de la Liga de Naciones como ejemplo de la igualdad que prima hoy en día. «El fútbol ha cambiado», recordó el preparador, que, pese a ello, remarcó su gusto por un torneo que ha orillado a los amistosos de otro tiempo. «Yo prefiero jugar este tipo de partidos, tener estas competiciones para crecer», explicó.

Destacó el alto nivel de Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, los tres guardametas a los que ha reunido para esta ventana de junio. «Busco tener tres porteros titulares, y creo que ahora mismo los tengo. No tendría ningún problema en que jugara cualquiera de los tres, y eso es difícil. En el caso de Unai, no hay ninguna duda, acumula un bagaje y una experiencia muy interesante. Un portero tiene que ser el que inicie el juego, que nos genere superioridad, y luego que nos salve cuando nos lleguen, que domine el juego aéreo... Yo necesito que un portero nos transmita paz y tranquilidad. Eso no significa que no falle, porque el error forma parte del fútbol. Pero lo que me generan me gusta mucho», aseveró.

Ensalzó asimismo el trabajo que hacen sus delanteros cuando España no tiene la pelota, una de las claves a la hora de ejecutar esa presión tras pérdida que citó el seleccionador portugués, Fernando Santos, como el principal activo de La Roja. «Hay unas condiciones claras que tienen todos los delanteros que convocamos. Han de ser el primer defensor, corren como locos y sin balón debe tener una actitud bestial. Sin ellos la selección no tendría un alto rendimiento defensivo», desgranó Luis Enrique.

Elogios para Asensio

Volvió a tener buenas palabras para Asensio, una de las sorpresas de la lista. «Es un jugador dotado con una calidad con el balón a nivel top mundial. El golpeo de Marco no lo tienen ni seis jugadores en el mundo. Pero el fútbol tiene más circunstancias. Tiene una oportunidad de nuevo. Así le vamos informando, dando nuestros inputs. No jugó el primer partido, pero todavía quedan tres más. Está en uno de los mejores cubes del mundo y cuando viene a la selección, a aprovechar la oportunidad como hicieron otros compañeros que se quedaron. Podría ser el caso de Marco», dijo sobre el extremo del Real Madrid.

También sacó la cara por Marcos Llorente, al que sigue teniendo muy presente, pese a que no haya brillado tanto como hizo en campañas anteriores. «Es un jugador con un nivel físico top que tiene la capacidad de jugar en diferentes posiciones, algo que es impagable. Para venir a la selección española siendo centrocampista hay que tener mucho nivel. Él cumple ese perfil y nos está ayudando», apuntó sobre el polivalente futbolista del Atlético.

Volvió a dejar claro que el bloque para el Mundial de Catar no está cerrado cuando se le preguntó por las apuestas que hizo en su día por jugadores como Pedri o Gavi. «No he descubierto la penicilina. Cuando veo algo que me gusta mucho... No es muy difícil apostar por Pedri. Cuando ves a Gavi es simplemente ser fiel a lo que consideras. Estoy abierto a que pueda aparecer algún jugador que dependiendo de su rendimiento nos pueda ayudar. De hecho siempre hay alguna sorpresa», analizó.

Puso, por último, la nota más divertida de la rueda de prensa cuando se le cuestionó acerca de si entendería que una victoria de Nadal en la final de Roland Garros dejase en segundo plano a la selección. «Vaya problemón. Ojalá gane el decimocuarto, el decimoquinto, el decimosexto y todos los que quiera. Lo bonito de Rafa Nadal no es cuando gana sino cuando pierde, que lo hace muy poco. Es un orgullo que Nadal represente a nuestro país. A partir de ahí, hay espacio para todos», atajó.