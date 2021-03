Catar 2022 Luis Enrique: «He estado a punto de infartar» «Esto va a ser así siempre; no hay rivales pequeños cuando se cierran todos atrás», afirma el seleccionador, que valora «el coraje», «el valor» y la insistencia de España para la remontada R. C. Madrid Domingo, 28 marzo 2021, 19:50

«He estado a punto de infartar». Las primeras palabras de Luis Enrique tras la victoria a última hora frente a Georgia demostraron lo muchísimo que había sufrido el seleccionador español en Tiflis, donde valoró la insistencia de su equipo para remontar «tras un ligero error» que provocó que los locales se adelantasen al final del primer tiempo. «Sabíamos que la segunda parte iba a ser complicada, pero hemos insistido y a través del coraje, del valor y de lo que sea, le hemos dado la vuelta», se congratuló Luis Enrique.

«Es un premio merecido, y si no es merecido me da igual», comentó el técnico asturiano, que tras el tropiezo ante Grecia en el partido inaugural de clasificación para el Mundial de Catar (1-1) y rozar otro empate en campo georgiano aventuó que «esto va a ser así siempre». «No hay rivales pequeños cuando se cierran todos atrás. Hoy botaba el balón como un conejo, pero no son excusas. Si no eres capaz de generar ocasiones, pierdes puntos», reconoció, destacanando también la labor de Georgia. «El rival ha corrido mucho y lo ha hecho muy bien», admitió.

«España ganó la última vez que jugó aquí en los últimos minutos, y Francia perdió», quiso recordar Luis Enrique para insistir en las dificultades frente a adversarios inferiores. «Marcar en el 92' también tiene que ver mucho lo que se ha trabajado», dijo.

Respecto a Sergio Ramos, que no jugó un solo minuto en Tiflis después de ser sustituido tras la primera mitad del España-Grecia al haber sido pactado entre ambos, Luis Enrique aseguró que el capitán del Real Madrid «está perfectamente». «Cualquier cosa que haga va a generar polémica y debate, pero ya estoy preparado para cualquier situación», zanjó el gijonés.