Luis Enrique: «Antes del partido duermo como un niño, después ni borracho»

Luis Enrique no concede margen a la relajación. Pese a que la combinación de resultados que se dieron el jueves ofrece colchón a la selección española, a la que le bastaría un empate el domingo en La Cartuja para certificar el pasaporte a la Copa del Mundo de Catar, el asturiano mantiene intacta su hoja de ruta. «No ha cambiado el plan para nada. Necesitamos una segunda victoria para llegar al Mundial. Ese es el objetivo», aseveró en la previa del choque frente a Suecia.

«Yo soy precavido y pienso en el partido y en lo que nos cuesta siempre ganar a Suecia. Hemos logrado llenar el estadio y ahora hay que pedir a la gente que disfrute si nos va bien y que nos ayude y sufra con nosotros si vamos justos. Habríamos firmado llegar así, pero falta lo más difícil, que es sellar la clasificación ante un rival difícil», aseveró el seleccionador nacional antes de una cita que encara con la guardia alta. «Esto no va a ser una fiesta hasta que termine el partido si se dan los resultados que nos favorecen», alertó.

Alabó Luis Enrique a Sergio Busquets, al que describió como «uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol mundial», y aseguró que no hay apenas diferencias entre el modo en que vivía este tipo de encuentros en su época de futbolista respecto a como los afronta ahora como entrenador en lo relativo a la tensión. «Como jugador dormía de maravilla siempre antes del partido y después muy mal. Como entrenador me pasa lo mismo. Antes del partido duermo como un niño y después no duermo ni borracho».

Volvió a pedir el apoyo de la afición, ese jugador número 12 que el gijonés espera que lleve en volandas a La Roja. «He revisado nuestros dos últimos partidos contra Suecia y sus partidos contra Grecia y Georgia. Nosotros no vamos a cambiar nada. No merecimos la derrota en Suecia y tampoco el empate en la Euro, aunque ellos pudieron ganar con el palo de Isak. Necesitamos al público porque con el público ellos son más débiles y nosotros más fuertes», apuntó.

Respaldo de la afición

Eludió nuevamente hablar sobre su continuidad como timonel de la selección más allá de Catar 2022. «El futuro es incierto para todos. El futuro es mañana. El futuro deportivo más cercano es el que me ilusiona. Cuánto durará ese feeling, eso nunca se sabe. Pero la química es muy buena», dijo.

No quiso entrar al trapo de las críticas sobre el césped y las condiciones de trabajo en La Cartuja del seleccionador sueco. «No estoy para juzgar las palabras de los demás», indicó sobre las amargas quejas que había vertido poco antes Janne Andersson «No sé cómo está, está mejor que el verano, pero cuando acabe el partido podremos analizar si el césped ha influido o no», indicó sobre el tapete sevillano, lejos de su condición ideal en la Eurocopa.

Aseguró que se siente bien tratado por la hinchada española. «Siempre me he sentido respaldado por la afición, al margen de que los entrenadores no somos tontos y sabemos que dependemos de los resultados», indicó. E insistió por último en que pese a que España solo necesita un punto para evitar la repesca, saldrán a por todas. «Nosotros, a pesar de que nos valen dos de los tres resultados, no vamos a especular. Vamos a jugar igual que cada partido de la fase de clasificación, del Europeo y de la Nations League».