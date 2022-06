Luis Enrique: «Interesa generar dudas con la selección»

Luis Enrique considera injustas algunas de las críticas que ha recibido el combinado nacional en los últimos días porque, a su juicio, lo que ha vuelto a ponerse de manifiesto en las tres primeras jornadas de la Liga de Naciones es la igualdad que existe en el panorama actual. «Interesa generar dudas con la selección. Si alguien pretende que ganemos los partidos 15-0 no sabe qué es el fútbol moderno. No es fácil. Tenemos una buena selección», defendió el preparador asturiano en la rueda de prensa previa al partido que medirá a La Roja con la República Checa en el malagueño estadio de La Rosaleda.

Al técnico gijonés se le ha visto molesto en la última semana por los análisis que se han hecho sobre los empates cosechados por la selección española frente a Portugal y la República Checa, así como por la apurada victoria frente a Suiza. No le ha gustado que se personalice en algunos futbolistas a la hora de escrutar errores y debilidades, y estima que no se incide lo suficiente en el nivel de exigencia de plantean los rivales. «Mirad a la campeona de la Nations League y del Mundial, Francia. Nadie gana fácil. Si pretendéis que seamos diferentes, no somos diferentes. Es imposible, pero no para nosotros, para todos», abundó en una comparecencia en la que rehusó poner una calificación a su tropa. «No era muy buen estudiante. Poner notas no se me da muy bien. No era malo, que me están escuchando mis hijos, pero no era excelente. No pongo notas, ya las ponéis vosotros. La que penséis que es, la aceptaré de muy buen grado», atajó.

Su intervención en la Costa del Sol dejó un mensaje que sonó a recado para Gavi, un futbolista al que no ha parado de elogiar desde que le convocara por primera vez el pasado mes de octubre de cara a la 'final four' de la Liga de Naciones. «A Gavi le queda mucho por mejorar, dentro y fuera del terreno de juego», respondió cuando le inquirieron acerca del joven talento del Barça se parece a él cuando vestía de corto. ¿Qué ha querido decir?, le preguntaron al seleccionador. «Es un espectro amplio para que cada uno pueda dibujar lo que considere oportuno. Es una buena frase que le vendrá bien a todos, a los de fuera y a los de dentro», replicó, sin dar más detalles.

Argentina, favorita para el Mundial

Dejó entrever Luis Enrique que será muy difícil que Iñigo Martínez, ausente en el último entrenamiento de La Roja a causa de un problema en el pie, pueda estar disponible para el duelo con la República Checa. «Desde siempre, lo primero que le digo a los jugadores es que no voy a correr ningún riesgo, aunque sea de perogrullo. Si hemos corrido riesgos, ha sido por deseo exclusivo del jugador. Iñigo recibió un pisotón, tiene el pie hinchado y veremos si puede jugar», señaló sobre el estado del central del Athletic, autor del tanto que certificó el empate hace una semana en Praga.

Se mostró satisfecho con la evolución de Ansu Fati, aunque insistió, una vez más, en que lo mejor repecto al atacante del Barça es ir con calma. «Después de ver su nivel, la lesión forma parte del pasado. Podría jugar de titular, de suplente, no jugar.... Pero es positivo porque le he visto mejor. Es un jugador recuperado, en mi opinión. Es un jugador único en su relación con el gol. Fuimos de los primeros en traerlo. Viene de un año muy difícil», explicó.

Incidió en la necesidad de elevar el listón ofensivo para dañar a su rival de este domingo, que atenazó a España en Praga. «República Checa fue nivel top por la densidad y la cantidad de jugadores que acumuló. Tenemos que generar más ocasiones de gol y espero que el ritmo del partido sea más alto que allí, que el calor haga mella y que la afición nos lleve en volandas», apuntó Luis Enrique.

Respecto al Mundial de Catar, dio dos favoritas. «Argentina, la veo por encima del resto. Y Brasil también. Más que nada porque vendrá algún medio brasileño y dirá »has dicho que Argentina está por encima«. Argentina y Brasil, muy por encima del resto», analizó.