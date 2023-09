De la Fuente: «Es fruto de muchísimo trabajo, con unos jugadores maravillosos»

«El resultado es fruto de muchísimo trabajo, muy bien realizado, y con unos jugadores maravillosos», destacó tras el 1-7 a Georgia Luis de la Fuente, que dice estar »preparado para todo en el ámbito del fútbol». «Quiero tranquilidad, pero me siento muy seguro y confiado y nunca bajaré los brazos«, aseguró el seleccionador español.

«De los problemas buscamos soluciones y nos ha humanizado mucho más. Los jugadores aceptan esas situaciones con normalidad y ahí está el resultado. Estos son futbolistas maravillosos y muy buenas personas», subrayó en alusión al escándalo de Luis Rubiales y lo que ha afectado a la selección española que se está jugando el pasaporte a la Eurocopa 2024. «Yo doy valor a estos futbolistas, que son insaciables y tienen muchas ganas de éxito, de triunfo. La Nations League (conquistada por España) fue consolidar una idea y un compromiso», añadió el técnico riojano.

Aprovechó de la Fuente cuando se le preguntó por el brillante debut de Lamine Yamal para destacar el compromiso colectivo y la gran virtud de La Roja. «Lamine cada día te sorprende. Es increíble que con 16 años juegue con esta naturalidad. Lo hace extraordinariamente, se ha integrado y pongo en valor la importancia de los veteranos. Es un trabajo de equipo y un concepto de grupo y familia. Pasaremos momentos difíciles, pero nos hará superarlos con menos dureza que en otras circunstancias», aseguró el seleccionador.

De la Fuente calificó la victoria como una de las más importantes, si no la que más, como seleccionador de la absoluta. «Es un resultado contundente, histórico, en mi sexto partido, y es muy importante», reconoció.

«Mi experiencia me dice que es muy difícil obtener una victoria tan contundente ante un rival muy difícil. Hemos tenido la ambición suficiente para no bajar los brazos. Es mérito de que se han encontrado enfrente a una grandísima selección, con ambición y superación. Hemos jugado muy bien y no quita mérido a la selección georgiana, que tiene una magnífica generación, además de que este campo es muy complicado siempre», apuntó De la Fuente.