Lamine Yamal lidera la selección para certificar el billete para el Mundial

Lamine Yamal regresa a la selección para liderar el grupo que certificará la clasificación para el Mundial del año que viene. Su regreso se produce después del conflicto que originó su pubalgia, de la que parece haberse recuperado, y posterior baja a la llamada de Luis de la Fuente en la última convocatoria. Una tensión que comenzó con un cruce de declaraciones entre su entrenador Hansi Flick y el seleccionador, en las que el primero acusaba al segundo de «no cuidar a los futbolistas» en La Roja. Aquello quedó zanjado, que no olvidado, y Lamine regresa con galones a una lista en la que la continuidad es lo más reseñable.

Para conseguir el billete, y pese a tener la repesca asegurada en cualquier caso debido a su subcampeonato en la Liga de Naciones, Luis de la Fuente mantiene una línea continuista, aunque con novedades obligadas por las bajas de hombres tan importantes como el capitán Dani Carvajal, lesionado, y Rodri Hernández, que descansó con el City en la Champions tras jugar solo unos minutos en la última jornada de la Premier, a las que se han añadido las de de indiscutibles en La Roja como el azulgrana Pedri, quizá el mejor centrocampista del mundo, y el central colchonero Le Normand.

Pablo Fornals es la gran novedad de la lista, que debuta con Luis de la Fuente, aunque ya estuvo con Luis Enrique como seleccionador. Además de Lamine Yamal, destaca el regreso de Fabián Ruiz y Fermín, que ya son 'veteranos' en un bloque que funciona como una familia, una de las premisas por las que siempre se ha regido el seleccionador para confeccionar las convocatorias. Sorprende la ausencia de Jorge de Frutos y Jesús Rodríguez, convocados en las dos últimas listas, y la del capitán Álvaro Morata, que no ha vuelto a la selección desde el pasado mes de agosto.

Lista continuista

De la Fuente, que ofreció la lista haciendo un repaso de todas las camisetas con las que España ha disputado los Mundiales, mantiene sin cambios la portería, donde refuerza a Unai Simón y a David Raya y sigue con Álex Remiro. La línea defensiva se mantiene igual que la de pasada convocatoria salvo por la ausencia de Le Normand por lesión.

En la banda izquierda se mantienen Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, una dupla fija a lo largo de los últimos meses. Algo similar a lo que pasa en el centro de la zaga, donde se afianzan Aymeric Laporte y Dani Vivian, y se hacen fuertes también los jóvenes Dean Huijsen y Pau Cubarsí.

En la medular se esperaban novedades por las ausencias obligadas de Rodrigo Hernández y Pedri. Además de la gran novedad de Pablo Fornals, se mantiene Zubimendi, que ha demostrado que puede ser un relevo de garantías para el cerebro del City. Se mantienen dos de las novedades de la última lista como Pablo Barrios y Aleix García, que estarán escoltados por jugadores de la vieja guardia como Fabían Ruiz, que regresa tras su ausencia en la última lista, Mikel Merino, Dani Olmo y un Álex Baena, que sigue en los planes del seleccionador.

En el frente ofensivo pocas novedades salvo la vuelta de Lamine Yamal y un Fermín que está de dulce. Entre los convocados permanecen Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Borja Iglesias y Yéremy Pino. Les acompañará Samu, mientras que Álvaro Morata, el capitán al que siempre defendió De la Fuente, se vuelve a quedar fuera.

Los 26 futbolistas citados por De la Fuente se medirán ante Georgia en Tiflis y Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, los próximos 14 y 18 de noviembre, respectivamente. La clasificación podría sellarse frente a Georgia, si no, tres días después ante los otomanos en Sevilla, donde se estrenará la nueva camiseta diseñada para la cita mundialista. Si el conjunto de Luis de la Fuente certifica su billete será su decimoséptimo Mundial, y el decimotercero consecutivo. Desde 1974, que se disputó en Alemania, España no falta a una cita mundialista, una regularidad que solo comparten la propia selección germana, Brasil y Argentina, potencias históricas que han mantenido una presencia casi ininterrumpida en el torneo por excelencia de selecciones. Una cita que afronta ahora como candidata al título tras haber conquistado la pasada Eurocopa y alcanzar la final de la Liga de Naciones el pasado junio.

La convocatoria

Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pablo Barrios, Aleix García, Álex Baena y Pablo Fornals.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Yéremy Pino, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran Torres, Samu y Borja Iglesias.