Busquets: «Hay que estar esperanzados con este equipo»

Tras la derrota ante Suecia que complica el Mundial de Catar y una mala actuación personal, el mediocentro azulgrana Sergio Busquets ejerció de capitán y dio la cara en la previa del choque frente a Georgia de este domingo en el Nuevo Vivero de Badajoz.

«Hay que pensar en el siguiente partido y tener la esperanza de que Suecia se pueda dejar algún punto antes de la última jornada. No estamos en la mejor situación porque no dependemos de nosotros. Pero queremos ser optimistas, y ahora es nuestro objetivo no fallar más y esperar que Suecia pinche. Vamos a esperar a que acabe la fase de clasificación y luego echaremos cuentas».

-¿Teme que con derrotas como la de Estocolmo la gente se desenganche de la selección?, se le preguntó en Las Rozas al catalán. «Somos conscientes de que es nuestra responsabilidad hacer buen juego y conseguir resultados para que la gente se enganche. Así pasó en la Eurocopa. Le pedimos a la gente que nos apoye, sobre todo cuando las cosas no van bien. Juntos somos más fuertes, y en los momentos difíciles el plus lo da la afición».

Busquets, Jordi Alba y Raúl Albiol son los únicos supervivientes de la selección que conquistó la Eurocopa de 2012, el último gran título español, en la presente convocatoria. ¿Logrará este equipo repetir los éxitos de entonces?: «Todo el mundo sabe que es muy complicado que se vuelva a conseguir lo que se consiguió con las dos Eurocopas y el Mundial. Venimos de una hacer una buena Eurocopa y tenemos un equipo joven, por lo que hay que ser optimistas y estar esperanzados».

Luis Enrique reparó en que se hicieron pocas faltas en Suecia, pero añadió que es responsabilidad del selecccionador: «Cada partido es distinto, somos un equipo con mucho control de balón y no necesitamos hacer muchas faltas. Pero siempre se puede mejorar porque nadie tiene la excelencia. Seguro que en Estocolmo se pudo hacer mejor y seguro que pudimos hacer alguna falta más..., pero ahora hay que pensar ya en Georgia.

¿Las críticas a Eric García?: Cuando se pierde siempre se buscan culpables, y yo sé bien de lo que hablo. No son justas las críticas a Eric García. Ha empezado bien con el Barça, y él prioriza al equipo. En Estocolmo nos faltó parar alguna contra, pero también es mérito del rival. Pero poner el foco en un solo jugador no es justo. Eric tiene presente y futuro, y es un gran jugador.

¿Siente más responsabilidad por ser el capitán de la selección?: Para mí es un orgullo estar aquí y ser el capitán de España. Lo disfruto cada vez que vengo. Llevo muchos años y es un placer.

Por último, se refirió a la idea que maneja la FIFA de celebrar un Mundial cada dos años en vez de cada cuatro. «Cada vez se cargan más los calendarios y se mira menos por el jugador. Veo complicado un Mundial cada dos años, y llegará un momento en que el futbolista va a explotar. Todo esto puede pasar factura al final. Es algo a valorar desde muchos puntos de vista, no solo desde el de una de las partes.