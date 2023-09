Azpilicueta, sobre el comunicado: «No es fácil consensuar 24 opiniones»

César Azpilicueta es el contrapunto de experiencia necesario en una selección muy joven, en la que noveles como Gavi parecen ya veteranos ante la irrupción de un adolescente como Lamine Yamal, que amenaza serieamente su récord de precocidad en vestir la camiseta de La Roja. Su condición de jugador con jerarquía le llevó a ser el primero en comparecer individualmente en una concentración de la selección española marcada todavía por la tormenta del 'caso Rubiales', una responsabilidad ante los focos que asumió con naturalidad y galones.

Una vez hecha pública la postura de los internacionales respecto al 'caso Rubiales' con el comunicado leído por Álvaro Morata el día anterior, criticado desde algunos sectores por tibio y tardío, el polivalente defensa del Atlético de Madrid optó también por pasar página y centrar el foco en lo deportivo. «Tenemos dos partidos muy complicados, sabemos lo que significaría quedarse fuera de un gran torneo, como le ocurrió a Italia en el último Mundial...», zanjó el navarro ante la primera pregunta sobre el asunto.

«Cada opinión es respetable pero hasta que no venimos a la concentración de la selección española no sabemos si estaremos o no. Ayer nos juntamos y emitimos el comunicado lo más rápido que pudimos. Era lo que consideramos que debíamos hacer aunque no es fácil elaborar un comunicado con puntos y comas consensuando la opinión de 24 personas distintas», ahondó en mayor medida ante las insistentes cuestiones sobre el comunicado y sus repercusiones.

Como buen veterano y jugador que transmite liderazgo y sentido común sobre el césped y también lejos de él, Azpilicueta explicó con naturalidad el hecho de asumir la responsabilidad de comparecer en la primera rueda de prensa individual de la concentración, con el 'caso Rubiales' condicionando el ambiente en torno a la Federación. «Al igual que tras los dos primeros empates en la Eurocopa. Al final no sé si son las canas pero aquí estoy, me toca esa responsabilidad», valoró.

Precisamente esas metafóricas canas a las que hace referencia el exzaguero del Chelsea tienen su peso sobre el césped. En una selección cargada de jóvenes dispuestos a derribar la puerta, Azpilicueta ejerce de voz de la experiencia, especialmente con Lamine Yamal, un adolescente de 16 años cuya irrupción ha sacudido el fútbol español. «Lamine es un chaval fantástico. Hablaba antes con él y debuté antes de que él naciese. No sé si él es muy joven o yo muy mayor, pero es un gusto ver a jóvenes con ese desparpajo. Hoy hemos compartido banda derecha, intentas darle consejos pero como en el caso de Gavi, le ves un desparpajo que yo no tenía cuando tenía 16 años», elogió al diamante en bruto del Barça.