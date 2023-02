Scaloni seguirá al frente de la selección argentina hasta 2026

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección argentina al menos durante otros cuatro años más. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado este lunes en su cuenta de Twitter la renovación del técnico de Pujato hasta 2026, lo que significa que comandará a la Albiceleste en la Copa América de 2024 y también en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Scaloni devolvió a la selección argentina a la cúspide del fútbol el pasado mes de diciembre, cuando el combinado capitaneado por Leo Messi conquistó el Mundial de Catar tras doblegar a Francia en la final disputada en el estadio de Lusail. Era la tercera estrella que se cosía en el pecho una selección que ya se había proclamado campeona del mundo como anfitriona en 1978, con César Luis Menotti en el banquillo y Mario Alberto Kempes como principal referente sobre el césped, y que volvió a reinar ochos años después en la Copa del Mundo celebrada en México, entonces con Carlos Salvador Bilardo en calidad de estratega y Diego Armando Maradona como buque insignia.

A partir de ese momento se abrió una larga travesía en el desierto que duró 38 años y a la que puso fin Scaloni con el trofeo que Messi alzó en la capital catarí, para delirio de un país en el que el fútbol es una auténtica religión.

El que fuera futbolista de Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Mallorca, entre otros equipos, había asumido las riendas de Argentina cuatro años antes, tras la debacle en el Mundial de Rusia y con el rango de interino, pero logró resucitar a la Albiceleste y devolverla al olimpo del deporte rey mediante una sosegada gestión que pacificó un vestuario dinamitado a raíz de una larga lista de sinsabores que incluso llevó a Messi a declarar que no volvería a defender la Albiceleste.

Amistosos de marzo

Scaloni, que en su día había compartido vestuario con el genio de Rosario, forjó un grupo solidario y sin aristas al servicio de una causa: facilitarle a Messi el único título que faltaba en su palmarés y permitirle sentarse a la derecha del Diego. Con un grupo de obreros consagrados a la labor sacrosanta de entronizar al astro rosarino y el '10' ofreciendo destellos fulgurantes, Argentina volvió a situarse en el epicentro del planeta fútbol en Catar, apenas un año después de volver a tocar metal con la conquista de la Copa América, el otro gran éxito que reluce en la meteórica carrera como entrenador del Caballo a sus 44 años.

Pese a que la consecución del trofeo en Catar había situado a Scaloni en el radar de varios equipos, su continuidad al frente de la Albiceleste era prioritaria para la AFA, que ha culminado las negociaciones con el técnico de Pujato en las horas previas a la entrega de los Premios The Best y cuando restan pocos días para que el preparador facilite la lista de convocados de cara a los amistosos que disputará la selección argentina el 23 y el 28 de marzo ante Panamá y Surinam. Todo apunta a que no incluirá grandes novedades en la citación y conservará al grueso del bloque que se proclamó campeón del mundo en Catar.