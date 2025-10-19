El San Bartolomé, penúltimo en Tercera, destituye a José Labrador y suena Socorro

Tras la marcha de Lucano del Telde y la de Jorge Muñoz del Arucas, el conjunto lanzaroteño es el siguiente club en hacer un cambio de timón | Ha cobrado fuerza en las últimas horas el nombre del hispano-venezolano como posible sustituto

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 20:15h. Comenta Compartir

La Tercera Canaria comienza a marcar los aspirantes a cada objetivo liguero y es ahora el San Bartolomé CF el que opta por dar un cambio de timón en su cuerpo técnico, confirmando la marcha de José Labrador tras los últimos resultados.

El hasta ahora técnico del conjunto lanzaroteño, sumó ante el Tamaraceite (2-0), su cuarta derrota consecutiva y la sexta en siete encuentros. Aunque todavía se están sondeando nombres, ha ganado con fuerza en el nombre de Juan Carlos Socorro en las últimas horas.

Cabe recordar que el salmantino tomó al equipo el pasado ejercicio sustituyendo a Juan Antonio Machín, actual entrenador del Unión Sur Yaiza. Labrador se marcha tras dirigir 28 partidos, con un balance de 10 victorias, 6 empates y 12 derrotas, con 41 goles anotados y 40 tantos encajados.

Antes del estratega charro, la UD Telde vio como Lucano decidía hacerse a un lado por desavenencias con la dirección deportiva, propiciándose la llegada de Tino Déniz, mientras que el Arucas optó por sustituir a Jorge Muñoz por Chus Trujillo, que en su debut en el banquillo norteño firmó el empate ante la Sociedad Deportiva Tenisca (1-1) en el Virgen de Las Nieves.

Lanzarote y El Paso, firmes

La UD Lanzarote se mantiene como líder sólido de la categoría tras golear al colista, la UD Telde, con un contundente 5-0, con Adrián Machín como protagonista con dos dianas. Con ello, el equipo rojillo alcanza los 16 puntos, los mismos que su inmediato perseguidor, el Atlético Paso, que sufrió algo más para superar al Villa de Santa Brígida en La Palma (1-0). Por su parte, el Tenerife C se ha convertido en el gran animador de la tabla, después de ganar en Fuerteventura al Herbania en un encuentro repleto de goles (3-4). Aythami abrió el choque a favor de los de Puerto del Rosario en el minuto 5 (1-0), si bien los blanquiazules fueron a la carga con sendas dianas de Daniel y Raúl, hasta que Aythami firmó las tablas al borde del descanso (2-2). En la reanudación, Gabriel volvió a poner por delante a los tinerfeños (2-3) en el minuto 57.

Yoel, en el 79', volvería a abrir la esperanza en el conjunto local, pero fue un espejismo, ya que seis minutos después, Josimar sellaba el definitivo 3-4 en el Municipal de Los Pozos.

Uno de los resultados más sorpresivos de la jornada fue el triunfo del Real Unión de Tenerife -recién ascendido- a la UD San Fernando, a la que superó con un elocuente 4-2 en el municipal de La Salud. A pesar del gol tempranero de Traoré (0-1) en el minuto 4, ponía las cosas de cara para los del sur de Gran Canaria, la reacción de los tinerfeños se materializó a través de Nico -en dos ocasiones- y Daylo, que puso tierra de por medio (3-1). Los visitantes se metieron en el choque con un penalti transformado por Salles (3-2). Sin embargo, Jorge en el 90' disipó todo atisbo de duda con el cuarto gol de los locales.