Rubiales: «Todo el dinero que tengo es fruto de mi trabajo»

Luis Rubiales rompió su silencio públicamente en diferido, el mismo día en que volvió a España para ser detenido nada más aterrizar en Barajas, se acogió a su derecho a no declarar en las dependencias policiales del aeropuerto y finalmente fue puesto en libertad. «He trabajado muchos años, como futbolista, presidente del sindicato y de la federación. Todo el dinero que tengo es fruto de mi trabajo. Hasta ahora no he tenido ingresos, pero sí la posibilidad de conocer a gente e intentar ganarme la vida», explicó el exmandatario de la Federación Española de Fútbol (FEF) en una larga conversación con la periodista Ana Pastor en el espacio de La Sexta 'El Objetivo', grabada en la República Dominicana el día antes de su regreso, donde se encontraba en las últimas semanas.

«Claro que voy a volver, nunca he dicho lo contrario. La primera medida de mis abogados fue enviar una carta al juzgado para asegurar que iría. En primer lugar uno tiene que atender a las consideraciones de sus abogados, esperar a que la juz titular vuelva de las vacaciones de Semana Santa y hacer las cosas con la prudencia debida», añadió a continuación en relación a su permanencia en el país caribeño a pesar de ser investigado por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción en negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal.

«No me apetecía seguir trabajando en el fútbol porque he padecido mucho. Hace cuatro o cinco meses me llaman del banco donde tenía mi cuenta y me dicen que no querían trabajar conmigo. Amo mi país, a mi gente. He vivido en Granada muy a gusto estos meses, pero aquí hay muchas posibilidades. Soy abogado y aquí se pueden hacer negocios hoteleros, de compra y venta de inmuebles, etc... He sufrido un apaleamiento mediático» señaló acerca de su estancia en la República Dominicana y sus dificultades desde que en los últimos días tanto sus cuentas bancarias en España como en el país caribeño hayan sido bloqueadas.

«Dudo que alguien de mi confianza haya cometido una ilegalidad. Es mentira que haya pegado una mordida con pisos aquí, que tenga un equipo de béisbol, que haya llegado a acuerdos en Cabo Verde o que haya construido unos campos de fútbol en Arabia Saudí», aseguró en sus primeras declaraciones públicas tras el inicio de la investigación.

«Tendremos que aclarar las dudas pero yo no voy a cuestionar lo que hacen las fuerzas del orden. Yo estoy en la mente de la Guardia Civil. Yo no he trabajado nunca con la constructoria Gruconsa. Si ellos han trabajado con la Federación será porque han pasado unos filtros y ellos serán quienes tengan que responder», insistió, amparándose al secreto de sumario para no entrar en detalles.

La Supercopa

«Fue Kosmos quien trajo a Arabia Saudí. Igual que hay otros empresarios que trajeron a otra gente. Dijeron que habíamos adjudicado a Arabia Saudí por un montante inferior a la que nos daba Catar. El periodista sabía que eso era mentira. Elegimos la mejor oferta. La de Qatar no era ni una oferta. Era una propuesta que tenían que validar en diez días y no la validaron», analizó tras ser preguntado por el contrato que firmó como presidente de la FEF y que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí, una operación en la que intervino la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista Gerard Piqué.

«Yo no hablé con Piqué, me mandó un mensaje durante el Mundial Femenino. No he hablado mucho con él. Un mensaje por el mes de septiembre y ya. Jamás he tenido negocios en Arabia Saudí. Me estoy moviendo con todos los contactos que tengo. Tengo el derecho a ganarme la vida. Porque, entre otras cosas, soy una persona libre. Aunque ahora me lo están poniendo todo muy difícil», añadió en relación a aquel negocio con las autoridades saudíes. «Ayer me quitaron a mí aquí todos mis teléfonos. No quería borrar nada y he volcado todo para que se lo lleven. No quería que se perdiese nada», aseguró a continuación sobre sus contactos y conversaciones telefónicas.

Inmerso en una nueva investigación judicial, Rubiales tiene todavía abierto otro frente con la justicia por el beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney. «Un agresor sexual no pregunta. En el contexto, sexual no había nada. Ella me dice que vale. Incluso en una historia ella lo reconoce. Están los videos anteriores y posteriores. Que cada uno opine. En ningún caso ha habido agresión. No hay más que verlo. Ella misma salió de manera inmediata a desmentir que hubiese nada», dijo el exmandatario federativo, ratificando su postura sobre este asunto, por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para él un año de prisión por el beso y un año y medio más por las coacciones a la jugadora para que posteriormente restase importancia a lo sucedido.