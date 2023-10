Rodri: «Me encantaría hablar con las jugadoras españolas, tenemos poca información»

Rodrigo Hernández está de moda en España y casi en toda Europa. El internacional español se mojó sobre el apoyo del equipo masculino de la Selección al femenino en la revolución que estas han llevado a cabo tras ganar el pasado Mundial en Australia. Aitana Bonmatí, mejor jugadora del año, dijo en una entrevista el pasado domingo en La Sexta que «no esperaba más» de sus compañeros, a lo que tras el duelo que España vivió ante Noruega, Dani Carvajal decía no comprender las palabras de su compañera. Tras las palabras del lateral derecho, el mediocentro madrileño del Manchester City, asegura que le «encantaría» reunirse con las internacionales españolas para que les cuenten sus reivindicaciones porque tienen «escasez de información», y confiesa que le «entristece» que hayan sido campeonas del mundo y que no «hayan tenido el reconocimiento que merecen».

.«Es complicado hacer un análisis o una opinión de algo que desconoces: cuáles son los problemas, qué ha pasado. El futbolista se solidariza cuando ves que no están conformes. Esa llamada del fútbol femenino para mejorar las condiciones la hemos escuchado, pero tenemos escasez de información. Muchas veces desconocemos realmente cómo se han fraguado las cosas y el día a día con ellas», declaró en una entrevista a 'El Partidazo de COPE'.

«Ellas decían que el comunicado ha llegado tarde. No tiene mucho sentido decir que es tarde cuando era el primer día que nos juntábamos todos como selección. Es una selección de jugadores que cada uno tiene una opinión individual, que juega cada uno en club y que está a sus historias. Creo que solo se puede hacer una declaración conjunta cuando estamos todos juntos. También te digo, unificar una opinión de 25 personas es muy difícil«, reiteró el polivalente jugador del Manchester City.

Sobre si le gustaría hablar con ellas, el centrocampista del Manchester City fue muy contundente. «Me encantaría, porque tendría de primera mano la información», dijo. «A nosotros nos podrán comentar cosas en las que nosotros no podemos decidir. Nosotros podemos solidarizarnos, apoyar, pero no nos podemos meter en la toma de decisiones. La gente no lo cree, pero estamos pendientes y nos solidarizamos con nuestras compañeras de selección», continuó.

¿Balón de Oro?

Rodri, que propone el ritmo, la dirección y la intención del juego tanto en el Manchester City como en la España dirigida por Luis de la Fuente, es el único candidato español al Balón de Oro, un título que no cree que vaya a ganar. «Los trofeos individuales son un premio de mucho marketing, y soy consciente del jugador que soy. Me falta marketing. Les faltó marketing en su día a Xavi e Iniesta. Los premios individuales dependen de terceros. Yo creo que se lo va a llevar un tal Leo Messi», manifestó.

Sobre su futuro, el centrocampista 'citizen' se ve «de momento» en Manchester. «Me muevo mucho por proyectos deportivos. Vine aquí por eso y de momento estoy muy contento. Sería muy complicado que me atrajese un proyecto como Arabia, me muevo por ambición», aseguró, y desveló que todos los días ve fútbol y, sobre todo, sus propios partidos. «Raro es el día que no vea el partido. Llego a mi casa y me pongo a verlo», expuso.